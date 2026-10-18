Đấu giá cho thuê quyền khai thác Công viên Thùy Vân có trị giá 1.100 tỷ đồng

Tháp Tam Thắng - công trình điểm nhấn của Công viên Thùy Vân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký quyết định phê duyệt đề án khai thác Công viên Thùy Vân theo phương thức đấu giá công khai cho thuê quyền khai thác.

Theo đó, bên thuê được quyền khai thác gần như toàn bộ Công viên Thùy Vân gồm: 6.900m2 bãi cát và 25.000m2 mặt nước ven bờ; 6 trạm dịch vụ công cộng và nhà ngắm biển; 2 bãi đỗ diện tích 5.000m²; 10 trạm phục vụ cho thuê xe đạp, xe đạp điện, xe máy. Ngoài ra còn có một phần diện tích Quảng trường tháp Tam Thắng với diện tích khoảng 8.621m² và 8.547m2 để tổ chức sự kiện; 60 quầy kinh doanh các dịch vụ phục vụ du khách,…

Toàn cảnh Công viên Thùy Vân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đồng thời bên thuê cũng phải có trách nhiệm quản lý, bảo trì, chăm sóc, bảo dưỡng toàn bộ cây xanh, thảm cỏ, các không gian mở, các công trình trong Công viên Thùy Vân với diện tích là 20,7ha. Và phải bảo đảm vệ sinh, an toàn, an ninh, cứu hộ, cứu nạn khu vực bãi cát và mặt nước gắn liền với Công viên Thùy Vân.

Chính quyền Thành phố cũng yêu cầu phải tuân thủ đúng quy hoạch, phương án kiến trúc được duyệt, không lắp đặt, xây dựng thêm các công trình trong công viên và trên bờ biển...

Thời hạn thực hiện cho thuê quyền khai thác tài sản là 10 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Du khách tắm biển ở sát Công viên Thùy Vân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu đơn vị được giao quản lý Công viên Thùy Vân là Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt Trung tâm) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Xây dựng về tính chính xác, trung thực, hợp pháp đối với danh mục tài sản, hiện trạng, diện tích, giá trị tài sản kết cấu hạ tầng, các số liệu tính toán chi phí, doanh thu dự kiến, phương án tài chính và các nội dung khác đề xuất tại đề án.

Đồng thời, Trung tâm phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đấu giá lựa chọn đơn vị thuê quyền khai thác Công viên Thùy Vân bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đấu giá tài sản.

Tượng cá Ông trong Công viên Thùy Vân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ngoài ra, Trung tâm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện hợp đồng của đơn vị trúng đấu giá, bảo đảm giữ đúng tính chất là công viên công cộng, công viên mở ven biển, phục vụ cộng đồng dân cư và du khách, không thương mại hóa quyền tiếp cận không gian công cộng; không thu tiền đối với các nhu cầu sử dụng chung của cộng đồng trong phạm vi công viên,…

Công viên Thùy Vân về đêm. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Công viên Thùy Vân do Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu (cũ) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2024 và khánh thành vào tháng 12/2025. Mục tiêu của dự án là đánh thức tiềm năng du lịch của Vũng Tàu. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công viên này là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách.

Dưới đây là những hình ảnh của Công viên Thùy Vân trước khi đấu giá quyền khai thác:

Một phần bãi tắm gắn với Công viên Thùy Vân và nhà chòi, cây xanh. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Một bãi đỗ xe trong Công viên Thùy Vân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Toàn cảnh Công viên Thùy Vân vào cuối 2025 khi khánh thành. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Thảm cỏ, cây xanh, lối đi bộ và công trình ở Công viên Thùy Vân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ghế đá nghỉ ngơi cạnh lối đi bộ trong Công viên Thùy Vân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Lối đi bộ sát mép bãi cát trong Công viên Thùy Vân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Lối đi bộ sát đường Thùy Vân trong Công viên Thùy Vân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Một nhà tắm công cộng trong Công viên Thùy Vân. (Ảnh: Lê Đình Thìn)