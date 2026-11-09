Đấu giá biển số xe ngày 9/11: Nhiều biển ô tô tiền tỷ, ngũ quý 5 trúng 1,5 tỷ đồng

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, kết quả đấu giá biển số xe ngày 9/11/2026 ghi nhận 2.137/70.000 biển số được đấu giá thành công, đạt tỷ lệ 3,05%. Tổng giá trị trúng đấu giá là 78.606.500.000 đồng.

Trong đó, đối với biển số ô tô, có 813/35.000 biển số được đấu giá thành công, đạt tỷ lệ 2,32%, với tổng giá trị trúng đấu giá 62,72 tỷ đồng.

Đối với biển số mô tô, xe gắn máy, có 1.324/35.000 biển số được đấu giá thành công, đạt tỷ lệ 3,78%, tổng giá trị trúng đấu giá gần 15,89 tỷ đồng.

Quá trình đấu giá biển số ô tô được giám sát chặt chẽ. Ảnh: CSGT

Theo thông tin công bố từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam về kết quả trúng đấu giá ngày 9/11, một số biển số ô tô có mức giá trên 1 tỷ đồng.

Cụ thể, biển số 51N-555.55 được đấu giá thành công với giá 1,5 tỷ đồng; biển số 36K-666.66 có giá 1,32 tỷ đồng; biển số 49B-555.55 đạt 1,045 tỷ đồng và biển số 60B-777.77 được trả giá 1,035 tỷ đồng.

Cục CSGT cho biết, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy.

Hoạt động này đã mang về 4.300 tỷ đồng để nộp ngân sách nhà nước. Tính từ tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe đạt 12.500 tỷ đồng.