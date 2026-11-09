Đấu giá biển số xe năm 2026, thu 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước

Chiều 9/11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số xe máy.

Biển số xe ô tô. Ảnh: CSGT

Hoạt động này thu về 4.300 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước. Tính từ phiên đấu giá biển số đầu tiên được tổ chức vào tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền thu được từ hoạt động đấu giá biển số xe đã lên tới 12.500 tỷ đồng.

Theo Cục CSGT, trong năm nay, nhiều biển số có mức trúng đấu giá cao đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, trong đó nhóm biển số ô tô có giá trị nộp ngân sách cao nhất gồm: 30B-999.99 với hơn 6,1 tỷ đồng; 51L-999.99 với hơn 4,8 tỷ đồng; 30C-999.99 với hơn 4,5 tỷ đồng; 65A-888.88 với 4,2 tỷ đồng và 51B-999.99 với hơn 4 tỷ đồng.

Đối với biển số xe máy, biển số 68AB-999.99 đã nộp gần 1,6 tỷ đồng; 50AA-999.99 nộp hơn 1,3 tỷ đồng; 99AA-999.99 và 50AB-999.99 cùng nộp hơn 1 tỷ đồng. Biển số 50AD-999.99 cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 900 triệu đồng.