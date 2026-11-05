Đấu giá 5 lô 'đất vàng' và 3.790 căn hộ ở Thủ Thiêm

3.790 căn hộ tái định cư nằm trong 5 khu đất vàng được đấu giá đợt này.

Theo quyết định, 5 lô đất đưa ra đấu giá gồm: 1.K7.9.HH (trước đây là R1), diện tích 31.461,7 m²; 1.K7.5.HH (R2), diện tích 8.167 m²; 1.K7.6.HH (R3), diện tích 7.342,7 m²; 1.K7.8.HH (R4), diện tích 19.616,2 m² và 1.K7.7.HH (R5), diện tích 12.235,1 m².

Tổng diện tích của 5 lô đất là 78.822,7 m², các lô đất này có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ. Trong đó, tỷ lệ diện tích dành cho nhà ở tại từng lô dao động từ 61,8% đến 87,7%. Đặc biệt, trên 5 lô đất được đấu giá lần này, hiện có 3.790 căn hộ chung cư được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước. Trong đó, ba lô R1, R2 và R3 có 2.220 căn hộ; hai lô R4 và R5 có 1.570 căn hộ.

UBND TP Hồ Chí Minh xác định, tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất hơn 18.253 tỷ đồng, theo mặt bằng giá tháng 10/2026. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất hơn 11.316 tỷ đồng; giá trị công trình xây dựng của 3.790 căn hộ chung cư là hơn 6.360 tỷ đồng và giá trị hạ tầng được phân bổ hơn 576 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày giao đất cho người trúng đấu giá.

Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến tại 5 lô đất hơn 21.589 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Nếu tính cả giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giá khởi điểm, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 39.844 tỷ đồng.

Về điều kiện tham gia đấu giá, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng quy định pháp luật và phương án đấu giá đã được phê duyệt. Đối với tổ chức tham gia đấu giá để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản, thành phố yêu cầu bảo đảm mức vốn chủ sở hữu tối thiểu phù hợp với quy mô, phạm vi dự án.

Trường hợp tham gia đấu giá theo hình thức liên danh, các thành viên phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, xác định rõ trách nhiệm và tuân thủ quy định về thành lập tổ chức kinh tế sau khi trúng đấu giá (nếu có).

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý, hiện trạng, diện tích, ranh giới, mục đích sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và giá khởi điểm; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp xét duyệt điều kiện của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

Sau khi có kết quả đấu giá, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, công nhận kết quả trúng đấu giá; đồng thời theo dõi, đôn đốc người trúng đấu giá thực hiện các nghĩa vụ theo quy định.

3.790 căn hộ đưa ra đấu giá lần này thuộc Khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4 ha. Trước đó, TP Hồ Chí Minh đã 4 lần tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ này nhưng đều không thành công. Giá khởi điểm từng được xác định ở mức 8.800 tỷ đồng vào năm 2017 và tăng lên khoảng 9.900 tỷ đồng trong các lần đấu giá năm 2021 và 2023.

Đến năm 2025, TP Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng quỹ căn hộ từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại nhằm nâng cao khả năng khai thác, sử dụng. Việc tiếp tục tổ chức đấu giá 5 lô đất cùng 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm lần này nhằm khai thác quỹ nhà, đất đã đầu tư nhưng bỏ trống nhiều năm; đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách của thành phố.