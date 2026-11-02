Đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm hơn 16.600 tỷ đồng: Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện vốn ra sao?

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm, tháng 5/2026. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh đã thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Các phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 27/11/2026 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên.

Bốn lô đất có tổng diện tích hơn 30.000 m², tổng giá khởi điểm hơn 16.666 tỷ đồng.

Trong đó, lô 1.K3.5.HH (ký hiệu cũ 3-12) có diện tích 10.059,7 m², giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng. Đây là lô đất có giá trị lớn nhất trong đợt đấu giá. Doanh nghiệp muốn tham gia phải nộp tiền đặt trước hơn 2.039 tỷ đồng, đồng thời chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu hơn 2.393 tỷ đồng.

Ba lô đất còn lại gồm 1.K3.1.OD (3-8), diện tích khoảng 8.568 m², giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng; lô 1.K3.4.HH (3-5), diện tích 6.446 m², giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng; và lô 1.K3.3.HH (3-9), diện tích 5.009,1 m², giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng.

Tiền đặt trước đối với ba lô đất này tương đương 20% giá khởi điểm, dao động từ gần 349 tỷ đồng đến hơn 526 tỷ đồng.

Doanh nghiệp phải chứng minh năng lực tài chính

Theo quy chế đấu giá, tổ chức tham gia phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải chứng minh vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến của từng dự án. Đây là điều kiện về năng lực tài chính, được xác định riêng với nghĩa vụ nộp tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

Quy chế cũng quy định các công ty có quan hệ mẹ - con hoặc thuộc cùng tập đoàn kinh tế, có khả năng chi phối hoạt động của nhau, chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá đối với mỗi lô đất.

Đối với cá nhân tham gia đấu giá, nếu trúng đấu giá phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án. Trường hợp hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất mà không thành lập doanh nghiệp theo cam kết, kết quả trúng đấu giá sẽ bị hủy và khoản tiền đặt trước bị xử lý theo quy chế.

Trong quá trình đấu giá trực tuyến, người trả giá cao nhất nếu rút lại mức giá đã đưa ra sẽ bị truất quyền tham gia và không được hoàn trả tiền đặt trước.

Theo thông báo, người tham gia phải hoàn tất hồ sơ đăng ký trực tuyến và nộp hai bộ hồ sơ niêm phong trước 17h ngày 11/11/2026. Thời hạn cuối nộp tiền đặt trước là 17h ngày 25/11/2026.

Đây là bốn lô đất từng được TP. Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá vào cuối năm 2021, với tổng giá trúng đấu giá hơn 37.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, dẫn đến việc hủy kết quả đấu giá.

Việc tổ chức đấu giá lại với các yêu cầu cụ thể về vốn chủ sở hữu, tiền đặt trước và trách nhiệm của người tham gia đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ năng lực tài chính trước khi đăng ký, đồng thời thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy chế nếu trúng đấu giá.