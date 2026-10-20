Đấu giá 3 lô đất Thủ Thiêm, giá khởi điểm 14.574 tỷ đồng

Các lô đất gồm: 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12), giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng; 1.K3.1.OD (lô 3-8), hơn 2.632 tỷ đồng; và 1.K3.3.HH (lô 3-9), gần 1.744 tỷ đồng.

Trong đó, lô 1.K3.5.HH có diện tích khoảng 1ha, được quy hoạch xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, tối đa 25 tầng, cao 100m, quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Lô 1.K3.1.OD rộng hơn 8.568m², quy hoạch nhà ở cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số 1.067 người.

Lô 1.K3.3.HH rộng hơn 5.009m², phát triển tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 811 người.

Các khu đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo quy định.

Doanh nghiệp tham gia đấu giá để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến. Cụ thể, mức vốn tối thiểu đối với 3 lô lần lượt là hơn 2.393 tỷ đồng, 587 tỷ đồng và 410 tỷ đồng.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức đấu giá, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM và các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện tham gia, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền công nhận kết quả. Các sở, ngành liên quan phối hợp kiểm tra năng lực tài chính và thực hiện những thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ.