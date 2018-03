Đấu giá 3 lần 2 xe sang vẫn ế: 'Giá đắt quá'!?

Một chủ salon ô tô ở TP. Vinh nhận định giá khởi điểm để đấu giá 2 xe sang là quá đắt nên không ai tham gia đấu giá.

Sáng 30/3, phiên đấu giá 2 xe sang do doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ được mở. Tuy nhiên, phiên đấu giá buộc phải dừng lại vì không có khách hàng đăng ký đấu giá.

Được biết tính đến nay đã 3 lần thông báo đưa ra đấu giá 2 xe sang đó nhưng vẫn không có cá nhân, tổ chức nào đến đăng ký mua.

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc không có đơn vị nào đến đăng ký đấu giá, chủ salon C.T (Mai Hắc Đế, TP.Vinh, Nghệ An) cho biết: "Tôi biết thông tin về buổi đấu giá này nhưng không tham gia vì sợ đắt. Giá khởi điểm là 2,4 tỷ cho một chiếc xe là quá đắt.

Khi tham gia đấu giá phải bỏ rất nhiều khoản chi phí, đấu giá xong cũng phải đóng thuế và nhiều khoản khác. Hơn nữa, giá xe đó cũng bằng với giá xe ngoài thị trường nên nếu mua như vậy thì chúng tôi sẽ không có lãi, thế nên thà mua ngoài cho khỏe.

Ví dụ, đấu giá xe khoảng 2,4 tỷ, bên đấu giá họ làm giấy tờ cho mình đầy đủ thì khi mang về bán còn có lãi. Giờ đấu xong về lại làm một đống giấy tờ chi phí nữa nên có thể vì vậy mà không ai đấu. Nếu giá khoảng 2 tỷ hoặc hơn 2 tỷ một chút thì nhiều người tranh nhau".

Thông báo mở đấu giá cho 2 chiếc xe sang do doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An.

Chủ salon nói tiếp: "Phiên đấu giá lại phát giá ra thì làm sao bán được, phải phát giá thấp hơn nhiều nữa mới có người quan tâm.

Có thể nếu 10 người tham gia rồi chung chi nhau thì mới được giá hợp lý, nhưng mình vào đấu một mình thì không ổn. Nói chung không thơm tho gì nên doanh nghiệp không ai động tới, nếu đơn giản xe nhỏ có giá khoảng 10-20-100 triệu thì có tới vài chục người nhảy vào đấu giá ngay".

Theo chủ salon C.T, anh biết thông tin về phiên đấu giá qua kênh của một số anh em trong nghề hoặc xuống trung tâm đấu giá có bảng niêm yết ở trung tâm sẽ dễ tìm hiểu.

"Nếu thích thì mình xuống nộp phí đấu, còn không muốn đấu thì thồi. Hiện xe chúng tôi bán hàng ngày cũng nhiều chứ không thiếu hàng, chấp nhận mua xe đấu giá thì giá phải thấp và hấp dẫn... Rồi chưa kể giấy tờ này đợi giấy tờ kia và 1 tháng mới lấy được xe thì không được. Mình phải tính mình bỏ tiền ra phải thu hồi được ngay" -Chủ salon C.T phân tích.

Chiếc xe sang do UBND tỉnh Nghệ An sử dụng hiện đang được bảo quản tại Sở Tài chính Nghệ An.

Cùng ngày trao đổi với PV, một nhân viên salon Madda Vinh -Nghệ An thông tin: "Doanh nghiệp tôi không nhận được thông tin thông báo về phiên đấu giá này. Bình thường các phiên đấu giá tôi cũng không nhận được thông tin như thế bởi số lượng hiếm nên cũng không quan tâm lắm. Chắc có thể không có thông tin tới các doanh nghiệp nên không ai đến".

Nhìn nhận về giá cả của hai chiếc xe được đấu giá trên, một nhân viên salon KIA (Vinh) nói: "Bên tôi không quan tâm đến việc đó. Kể cả những dòng xe đó có rẻ hay không tôi cũng không quan tâm vì không thuộc dòng đang bán. Khi nói tới giá cả của hai chiếc xe đó tôi càng không quan tâm hơn".

Được biết trước đó, ngày 20/3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An đã phát thông báo đấu giá tài sản với chiếc xe hiệu Toyota Land Cruiser XV sản xuất năm 2014 mang BKS: 80A-167.68 (UBND tỉnh Nghệ An sử dụng) và chiếc xe cùng loại mang BKS: 80A-017.88 (do Tỉnh ủy Nghệ An sử dụng).

Giá khởi điểm được Trung tâm đấu giá đưa ra lần lượt cho 2 chiếc xe này là 2,4 tỷ đồng cho xe mang BKS: 80A-017.88 và 2,5 tỷ đồng cho chiếc xe mang BKS: 80A-167.68.

Theo đó chiếc xe sang mang BKS: 80A - 017.88, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tặng cho Tỉnh ủy Nghệ An năm 2014. Chiếc xe còn lại do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 tặng cho UBND tỉnh để sử dụng.

Quỳnh Anh