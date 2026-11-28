Theo thông báo trên Hệ thống đấu giá trực tuyến, ngày 11/12, phiên đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất gồm 5 lô đất và 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được tổ chức.

Cụ thể, 5 lô đất đưa ra đấu giá bao gồm: lô 1.K7.9.HH (trước đây là lô R1) có diện tích 31.461,7 m²; lô 1.K7.5.HH (trước đây là lô R2) diện tích 8.167 m²; lô 1.K7.6.HH (trước đây là lô R3) diện tích 7.342,7 m²; lô 1.K7.8.HH (trước đây là lô R4) diện tích 19.616,2 m² và lô 1.K7.7.HH (trước đây là lô R5) diện tích 12.235,1 m².

Tổng diện tích của 5 lô đất là 78.822,7 m², thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ. Trong đó, lô R1 có chức năng ở chiếm 61,8% và chức năng dịch vụ chiếm 38,2%; lô R2 có chức năng ở 86% và chức năng dịch vụ 14%; lô R3 có chức năng ở 86,7% và chức năng dịch vụ 13,3%; lô R4 có chức năng ở 87,7% và chức năng dịch vụ 12,3%; lô R5 có chức năng ở 86,9% và chức năng dịch vụ 13,1%.

Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư tái định cư thuộc 2 dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, dự án thứ nhất có quy mô 2.220 căn hộ, phân bổ tại lô R1 với 1.438 căn hộ thuộc 8 khối nhà A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4; lô R2 với 416 căn hộ thuộc 3 khối nhà C1, C2, C3; và lô R3 với 366 căn hộ thuộc 3 khối nhà D1, D2, D3.

Dự án thứ hai có quy mô 1.570 căn hộ, bao gồm 975 căn hộ tại lô R4 thuộc 5 khối nhà A, B, C, D, E và 595 căn hộ tại lô R5 thuộc 6 khối nhà A, B, C, D, E, F.

Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất nêu trên là hơn 18.253 tỷ đồng. Phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên với bước giá là 30 tỷ đồng.