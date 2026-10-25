'Đầu gấu' Hà Nội bị truy tố sau màn đòi nợ kiểu xã hội đen

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (SN 1985, ở Hà Nội) về hai tội Cướp tài sản và Giữ người trái pháp luật. Vụ án xảy ra cách đây gần 10 năm. Khi đó, chị Bùi Thị Thu H. (SN 1983, ở Sơn La) vay của Hà Phương Hạnh (SN 1979, ở Bắc Ninh) 700 triệu đồng, nhiều năm chưa trả.

Khoảng 10h30 ngày 14/2/2017, tại phòng VIP của quán Xanh ở số 67-69 phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, Điệp cùng các đối tượng: Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thanh Hà, Phùng Văn Lợi, Nguyễn Sơn Hùng, Hà Phương Hạnh gặp chị H. để yêu cầu trả khoản nợ 700 triệu nói trên.

Đến đòi nợ, thấy chị H. nói chưa có tiền trả, bị can Điệp đã tát chị H. Trong khi đó, Dung và Lợi chửi, đe dọa, yêu cầu nạn nhân gọi điện cho chồng là anh Trần Quang H. mang tiền đến trả nợ mới được về.

Công an bất ngờ có mặt, bắt gọn nhóm tội phạm

Theo cáo trạng, trong thời gian chờ anh H. đến, Lợi bảo Hiền (chưa rõ nhân thân) chuẩn bị một gói giả ma túy, cho vào túi xách của chị H. Sau đó, Hiền đi ra ngoài rồi quay lại, mang theo một bọc bên trong có 4 túi ni lông chứa heroin với tổng khối lượng là 76,804 gam, đặt trước mặt chị H. và yêu cầu chị tự cho vào túi xách.

Cùng lúc, Dung dùng điện thoại ghi lại cảnh này rồi đe dọa chị H., nếu không trả tiền sẽ báo Công an về việc chị tàng trữ ma túy.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, chồng chị H. đến quán Xanh. Quá trình nói chuyện với anh H., Điệp đấm vào mặt anh này, còn Hùng dùng cùi chỏ đánh vào sau gáy anh H. Khi biết vợ còn nợ Hạnh 700 triệu đồng, anh H. đồng ý cầm cố xe ô tô để lấy tiền trả nợ cho vợ.

Do chiếc xe đang mua trả góp nên Dung không đồng ý nhận xe và tiếp tục yêu cầu anh H. đi lo tiền trả nợ. Chiều hôm đó, cả nhóm đưa chị H. sang quán karaoke gần đó để chờ anh H. mang tiền đến. 17h cùng ngày, khi anh H. gọi điện thông báo mang tiền đến, Lợi bảo Điệp và Hùng xuống đón.

Khi gặp nhau, chồng chị H. nói, tiền đang để tại nhà nghỉ. Lúc Điệp và Hùng đang chuẩn bị cùng anh H. đi taxi đến lấy tiền thì bị Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện.

Vào năm 2019, nhóm đòi nợ bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án từ 7 năm 6 tháng tù đến 13 năm 3 tháng tù về các tội Cướp tài sản, Giữ người trái pháp luật. Riêng Đào Hoài Điệp có biểu hiện mắc bệnh tâm thần, được trưng cầu giám định pháp y tâm thần và bị xác định là mắc “bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp”.

Sau thời gian điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, tháng 3/2026, Điệp trốn khỏi bệnh viện và bị bắt để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bản Giám định pháp y tâm thần ngày 12/6/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương cho rằng, Điệp ở giai đoạn ổn định, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên VKSND TP Hà Nội đã quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Điệp.

Công an Hà Nội đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can đối với Đào Hoài Điệp để điều tra về 2 tội Cướp tài sản và Giữ người trái pháp luật. Được biết, Điệp từng 2 lần phải nhận án tù về tội Cố ý gây thương tích. Hiện bị can đang bị tạm giam vì liên quan đến một vụ án khác.