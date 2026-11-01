Dầu động cơ và dầu máy có phải là một loại không?

Động cơ xe gồm nhiều chi tiết chuyển động cần được bôi trơn đúng cách để tránh hư hỏng, do đó việc kiểm tra và thay dầu định kỳ là rất cần thiết. Trong quá trình tìm hiểu, nhiều người thắc mắc liệu dầu động cơ và dầu máy có phải là một hay không.

Hình minh họa dầu động cơ và dầu máy. Ảnh: Yahoo

Dầu động cơ và dầu máy thực chất là hai thuật ngữ có thể thay thế cho nhau. Viện Dầu khí Mỹ (American Petroleum Institute) sử dụng cả hai từ này để chỉ cùng một loại sản phẩm, mặc dù trong các tài liệu dành cho người tiêu dùng thường dùng "dầu động cơ", còn trong tài liệu dành cho nhà sản xuất có thể dùng "dầu máy".

Điều này có nghĩa là khi mua dầu cho xe, người dùng không cần tìm hai sản phẩm riêng biệt. Nếu đã có dầu động cơ phù hợp, đó cũng chính là dầu máy đúng chuẩn cho xe của bạn. Tuy nhiên, việc biết cách kiểm tra dầu và xác định thời điểm thay dầu vẫn rất quan trọng.

Dầu động cơ không chỉ có tác dụng bôi trơn các bộ phận chuyển động bên trong động cơ mà còn giúp hấp thụ và phân phối nhiệt đều, giữ nhiệt độ động cơ ổn định. Ngoài ra, dầu còn có khả năng loại bỏ hoặc trung hòa các tạp chất và chất ăn mòn có thể gây hại cho động cơ.

Để kiểm tra mức dầu trong xe, trước tiên cần tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết vị trí và cách sử dụng que thăm dầu cũng như thời điểm nên thay dầu. Thông thường, quy trình kiểm tra gồm các bước đơn giản như đỗ xe trên mặt phẳng, tắt máy, mở nắp capo, tìm que thăm dầu, kéo que ra lau sạch rồi cắm lại và rút ra để kiểm tra mức dầu.

Trên que thăm dầu có các vạch đánh dấu mức dầu cho phép. Người dùng nên so sánh mức dầu thực tế với các vạch này và nếu cần, bổ sung dầu theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Nếu không tự tin thực hiện, nên mang xe đến các trung tâm bảo dưỡng để được hỗ trợ.

Ngoài mức dầu, màu sắc của dầu cũng cung cấp thông tin quan trọng. Dầu có màu sữa hoặc kem có thể báo hiệu vấn đề cần kiểm tra kỹ hơn, trong khi dầu màu tối không nhất thiết là dấu hiệu phải thay ngay. Hướng dẫn chi tiết về màu sắc dầu và thời điểm thay dầu thường được trình bày trong sách hướng dẫn sử dụng xe.