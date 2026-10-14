Dầu động cơ hybrid có gì khác dầu động cơ thông thường?

Xe hybrid kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện, khiến động cơ xăng/dầu không hoạt động liên tục như trên xe truyền thống. Trong quá trình vận hành, động cơ có thể tắt khi xe dừng hoặc di chuyển ở tốc độ thấp và khởi động trở lại khi cần thiết.

Đặc điểm này tạo ra những yêu cầu riêng đối với dầu bôi trơn.

Thường xuyên khởi động, dừng động cơ

Khác với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, động cơ trên xe hybrid có thể trải qua nhiều chu kỳ khởi động và dừng trong một hành trình. Mỗi lần động cơ khởi động lại, dầu cần nhanh chóng lưu thông đến các bề mặt ma sát để bảo đảm khả năng bôi trơn.

Bên cạnh đó, động cơ hybrid có thể vận hành trong thời gian ngắn và chưa đạt đến nhiệt độ tối ưu. Khi nhiệt độ dầu thấp, hơi ẩm và nhiên liệu chưa được bay hơi hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến chất lượng dầu nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên.

Do đó, dầu dành cho xe hybrid thường được nghiên cứu với công thức phụ gia và đặc tính độ nhớt phù hợp hơn với các chu kỳ vận hành ngắn, khởi động và dừng liên tục.

Dầu động cơ dành cho xe hybrid được phát triển để đáp ứng những điều kiện vận hành đặc thù

Độ nhớt thấp giúp dầu lưu thông nhanh

Một trong những đặc điểm thường gặp ở dầu động cơ dành cho xe hybrid là độ nhớt thấp, chẳng hạn các cấp độ nhớt như 0W-20 hoặc 0W-16 tùy theo yêu cầu của từng động cơ.

Dầu có độ nhớt phù hợp giúp giảm lực cản khi động cơ khởi động, đồng thời nhanh chóng lưu thông đến các chi tiết cần bôi trơn. Điều này có thể góp phần giảm ma sát, hạn chế mài mòn và cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng dầu càng loãng càng tốt cho xe hybrid. Độ nhớt phù hợp phải dựa trên thiết kế động cơ và yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Dầu thông thường có dùng được cho xe hybrid?

Câu trả lời là có thể, nếu loại dầu đó đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất xe.

Điều quan trọng không nằm ở việc trên chai dầu có ghi chữ “Hybrid” hay không, mà là dầu phải đáp ứng đúng cấp độ nhớt, tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe.

Ngược lại, dầu được quảng cáo dành cho xe hybrid cũng có thể sử dụng trên một số động cơ xe thông thường nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của động cơ đó.

Vì vậy, khi lựa chọn dầu, người sử dụng không nên chỉ căn cứ vào thương hiệu hoặc nhãn “dầu hybrid”, mà cần kiểm tra chính xác thông số mà nhà sản xuất phương tiện yêu cầu.

Xe hybrid có cần thay dầu thường xuyên hơn?

Chu kỳ thay dầu không có một mốc cố định cho tất cả các mẫu xe hybrid. Thời gian và quãng đường thay dầu phụ thuộc vào thiết kế động cơ, loại dầu sử dụng cũng như điều kiện vận hành.

Trong điều kiện sử dụng thông thường, nhà sản xuất có thể đưa ra chu kỳ thay dầu tương đối dài. Tuy nhiên, nếu xe thường xuyên chạy quãng đường ngắn, di chuyển trong đô thị với tình trạng dừng – khởi động liên tục hoặc hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, chu kỳ thay dầu có thể được rút ngắn.

Chẳng hạn, Toyota Sequoia Hybrid 2026 được khuyến nghị thay dầu và lọc dầu sau mỗi 10.000 dặm hoặc 12 tháng trong điều kiện vận hành thông thường. Với điều kiện sử dụng khắc nghiệt, khoảng thời gian này có thể giảm xuống còn 5.000 dặm hoặc 6 tháng.

Tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất

Dầu động cơ là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bôi trơn, độ bền và hiệu suất của động cơ. Đối với xe hybrid, đặc tính vận hành khác biệt khiến việc lựa chọn dầu càng cần được quan tâm.

Tuy nhiên, người sử dụng không nhất thiết phải lựa chọn dầu chỉ vì sản phẩm được quảng cáo là “dầu dành cho xe hybrid”. Thông số kỹ thuật do nhà sản xuất xe quy định mới là căn cứ quan trọng nhất.

Việc sử dụng đúng loại dầu, đúng độ nhớt và đúng tiêu chuẩn, đồng thời thay dầu theo chu kỳ phù hợp sẽ giúp động cơ hybrid duy trì khả năng vận hành ổn định, hạn chế mài mòn và góp phần kéo dài tuổi thọ động cơ.