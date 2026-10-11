Dầu diesel toàn cầu đón thêm nguồn cung từ Nga và châu Âu

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu, tiếp theo là 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn sau đó.

Ba đợt cung cấp đầu tiên tương đương khoảng 13 triệu thùng dầu diesel. Ông Trump cho biết Nga có thể tiếp tục cung cấp thêm 3 triệu tấn, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu nước này.

Trong nhiều tháng qua, Nga đã duy trì các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu diesel, khi các cuộc tấn công của Ukraine làm giảm sản lượng lọc dầu và Moscow ưu tiên bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong nước. Do đó, việc dầu diesel Nga quay trở lại thị trường sẽ giúp khôi phục nguồn cung vốn thiếu hụt đáng kể trong cuộc khủng hoảng dầu diesel toàn cầu.

Giá dầu đã giảm sau thông báo của ông Trump, trong đó giá dầu thô WTI có thời điểm xuống khoảng 91 USD/thùng vào chiều thứ Sáu.

Trong khi đó, châu Âu cũng bắt đầu mở kho dự trữ khẩn cấp.

Cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche cho biết nước này sẽ giải phóng tối đa 15 triệu thùng dầu diesel, dầu sưởi và dầu thô từ kho dự trữ chiến lược. Dầu diesel và dầu sưởi sẽ được đưa ra thị trường trước, sau đó mới đến dầu thô.

Động thái của Đức là một phần trong kế hoạch đẩy nhanh việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), được công bố trong tuần này. IEA cho biết khoảng 100 triệu thùng vẫn cần được đưa ra thị trường trong khuôn khổ chương trình giải phóng 400 triệu thùng dự trữ được triển khai sau khi cuộc chiến với Iran làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Trong khi đó, Pháp đã cam kết bổ sung 10 triệu thùng dầu diesel, còn Italy cho biết nước này đã hoàn thành cam kết cung cấp 10 triệu thùng.

Như vậy, riêng Đức và Pháp hiện đóng góp tổng cộng 25 triệu thùng vào nỗ lực giải phóng nguồn dự trữ.

Nguồn cung mới từ Nga tác động đến tình trạng thiếu hụt theo một hướng khác: bổ sung sản lượng thực tế từ các nhà máy lọc dầu, thay vì chỉ đưa lượng nhiên liệu đã được tích trữ ra thị trường.

Tuy nhiên, không nguồn cung nào trong số này đủ lớn để tự mình giải quyết cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Dù vậy, sự kết hợp giữa xuất khẩu dầu diesel của Nga và việc châu Âu giải phóng dầu từ các kho dự trữ sẽ mang lại cho người mua một yếu tố mà họ gần như không có trong năm nay: nguồn cung bổ sung đang được đưa ra thị trường từ nhiều hướng khác nhau.