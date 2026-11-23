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Theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia, trong 10 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu nhiên liệu (gồm dầu diesel, xăng và khí đốt) của nước này đã đạt 3,28 tỷ USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY).

Cụ thể, Campuchia đã nhập khẩu 1,72 tỷ USD dầu diesel trong 10 tháng, tăng 59% YoY; trong khi nhập khẩu xăng đạt 1,21 tỷ USD, tăng 79% YoY và nhập khẩu khí đốt tăng 30% lên 358 triệu USD.

Ông Thong Mengdavid, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN (Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia), cho biết sự gia tăng nhập khẩu nhiên liệu của Campuchia xuất phát từ các yếu tố trong nước và quốc tế.

Nhu cầu trong nước bao gồm sản xuất công nghiệp gia tăng, mạng lưới vận tải và hậu cần mở rộng và nhu cầu điện năng tăng cao trên toàn quốc. Trong khi đó, các vấn đề quốc tế là tác động giá năng lượng toàn cầu tăng vọt do các cuộc xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Số liệu từ Bộ Thương mại Campuchia cũng cho biết, giá bán lẻ xăng tại nước này là 4.350 riel (tương đương 1,07 USD)/lít, tăng 13% so với mức trước khi xung đột ở Trung Đông nổ ra. Trong khi đó, giá dầu diesel là 5.300 riel (tương đương 1,30 USD)/lít, tăng 37,6%.

Campuchia là quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu từ nước ngoài do nước này vẫn chưa khai thác được trữ lượng dầu khí ngoài khơi.

Thạch Thu, Thu Thảo