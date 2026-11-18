Khoảng 15h ngày 18/11, tại Km 21+440m, cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình, thuộc địa phận xóm Đoàn Kết, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn trên cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình khiến 1 người tử vong. Anh: Đỗ Quang

Lúc này, ô tô tải BKS 29H-720.34 do anh Nguyễn Đức Thiện (SN 1983, trú tại xã Bất Bạt, TP Hà Nội) điều khiển hướng phường Kỳ Sơn đi xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ bất ngờ va chạm với xe máy BKS 28H1-098.39 do ông Nguyễn Ngọc Q (SN 1972, trú tại, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Ngọc Q tử vong tại chỗ. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ làm rõ.