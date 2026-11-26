Đau đầu trong kỳ kinh nguyệt, khi nào cần lo lắng?

Với nhiều phụ nữ, những ngày trước hoặc trong kỳ kinh nguyệt thường đi kèm cảm giác mệt mỏi, đau bụng, căng tức ngực và đau đầu. Có người chỉ cảm thấy đau âm ỉ, nặng đầu trong vài giờ nhưng cũng có trường hợp cơn đau kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, công việc và giấc ngủ.

Do triệu chứng thường xuất hiện lặp lại theo chu kỳ, không ít phụ nữ có tâm lý chủ quan, cho rằng đây là biểu hiện bình thường của những thay đổi nội tiết tố và chỉ cần uống thuốc giảm đau hoặc nghỉ ngơi là đủ.

Trên thực tế, sự dao động nồng độ estrogen, đặc biệt là tình trạng estrogen giảm trước kỳ kinh, có thể góp phần khởi phát các cơn đau nửa đầu liên quan đến kinh nguyệt. Những cơn đau này thường xuất hiện trong khoảng hai ngày trước đến ba ngày sau khi bắt đầu hành kinh, có thể kèm buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng hoặc tiếng ồn.

Tuy nhiên, không phải mọi cơn đau đầu xuất hiện đúng thời điểm hành kinh đều bắt nguồn từ sự thay đổi hormone. Một số trường hợp có thể liên quan đến những bệnh lý thần kinh hoặc mạch máu não cần được phát hiện và xử trí kịp thời.

Trao đổi về vấn đề này, ThS.BSNT Nguyễn Lê Minh Tiến, bác sĩ chuyên khoa Thần kinh (Hệ thống Y tế Vietlife) cho biết, điều quan trọng là người bệnh cần nhận biết sự khác biệt giữa những cơn đau đầu quen thuộc trong kỳ kinh nguyệt với các biểu hiện bất thường có tính chất cảnh báo.

“Những cơn đau đầu nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý là đau xuất hiện đột ngột, dữ dội như sét đánh, có cảm giác như dao đâm hoặc là cơn đau mà người bệnh chưa từng trải qua trong đời. Đây không phải những biểu hiện có thể chủ quan cho rằng chỉ do kỳ kinh nguyệt”, bác sĩ Tiến chia sẻ.

Theo bác sĩ, đau đầu kiểu sét đánh thường khởi phát rất nhanh và đạt mức độ dữ dội chỉ trong thời gian ngắn. Đây là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng, có thể liên quan đến những bệnh lý nguy hiểm như xuất huyết dưới nhện và cần được đánh giá cấp cứu.

Đặc biệt, nếu một người trước đây chưa từng bị đau đầu dữ dội nhưng bất ngờ xuất hiện cơn đau khác hẳn mọi lần, việc tự kết luận nguyên nhân do kinh nguyệt có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện bệnh lý nghiêm trọng.

Đau đầu kèm tê yếu nửa người, nhìn mờ, khó nói

Bên cạnh tính chất và mức độ đau, bác sĩ Nguyễn Lê Minh Tiến nhấn mạnh rằng những triệu chứng xuất hiện đồng thời với cơn đau đầu cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện nguy cơ.

Đáng chú ý nhất là các dấu hiệu liên quan đến sự suy giảm chức năng thần kinh, chẳng hạn tê bì một bên cơ thể, yếu tay chân, nhìn mờ hoặc rối loạn ngôn ngữ.

“Nếu người bệnh đau đầu kèm theo chóng mặt dữ dội xuất hiện đột ngột, tê bì một nửa người, nhìn mờ, khó nói, rối loạn ngôn ngữ hoặc giảm sức cơ ở một bên tay, chân hay nửa người thì cần đi khám ngay. Đây là những dấu hiệu thiếu hụt thần kinh, không nên xem là biểu hiện đau đầu thông thường trong kỳ kinh”, bác sĩ Tiến cảnh báo.

ThS.BSNT Nguyễn Lê Minh Tiến, bác sĩ chuyên khoa Thần kinh (Hệ thống Y tế Vietlife)

Bác sĩ cho rằng những triệu chứng này có thể gợi ý tình trạng tổn thương hệ thần kinh trung ương, trong đó cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ đột quỵ hoặc các bất thường mạch máu não.

Chẳng hạn, một phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt bất ngờ đau đầu dữ dội, sau đó xuất hiện yếu một bên tay hoặc nói khó, cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ thay vì chờ cơn đau qua đi.

Một số người mắc đau nửa đầu có thể gặp triệu chứng thần kinh thoáng qua, còn gọi là aura, như nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy, vùng nhìn bị khuyết hoặc cảm giác tê lan dần. Tuy nhiên, nếu đây là lần đầu xuất hiện, triệu chứng xảy ra đột ngột hoặc khác với những lần trước, người bệnh không nên tự cho rằng đó chỉ là đau nửa đầu.

Đặc biệt, những dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt một bên cơ thể, nói khó hoặc mất thị lực đột ngột cần được xử trí như tình huống cấp cứu, kể cả khi triệu chứng có dấu hiệu thuyên giảm sau đó.

Uống thuốc giảm đau không đỡ có phải dấu hiệu nguy hiểm?

Không ít phụ nữ có thói quen sử dụng paracetamol hoặc ibuprofen khi xuất hiện đau đầu trong kỳ kinh nguyệt. Đây là những thuốc giảm đau có thể được sử dụng trong một số trường hợp, song hiệu quả còn phụ thuộc vào nguyên nhân gây đau, mức độ triệu chứng và tình trạng sức khỏe của từng người.

Theo bác sĩ Nguyễn Lê Minh Tiến, nếu cơn đau đầu không cải thiện sau khi sử dụng thuốc giảm đau thông thường, đặc biệt ở người trước đây chưa từng có tiền sử đau đầu, cần sớm được thăm khám để xác định nguyên nhân.

“Đối với những người chưa từng có bệnh lý đau đầu trước đó hoặc không có tiền sử đau đầu mạn tính, nếu xuất hiện cơn đau bất thường và sử dụng các thuốc giảm đau như paracetamol hay ibuprofen mà không cải thiện thì cần đi khám sớm. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một nguyên nhân đau đầu không đơn thuần”, bác sĩ Tiến cho biết.

Tuy nhiên, việc thuốc giảm đau không có tác dụng không đồng nghĩa người bệnh chắc chắn mắc bệnh lý nguy hiểm. Một số cơn đau nửa đầu liên quan đến kinh nguyệt cũng có thể kéo dài, dữ dội và khó đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường.

Điều đáng lưu ý là sự thay đổi bất thường về tính chất cơn đau, mức độ nghiêm trọng và các triệu chứng đi kèm. Nếu đau đầu đột ngột dữ dội hoặc xuất hiện dấu hiệu thần kinh, người bệnh cần cấp cứu ngay, không nên chờ uống thuốc để đánh giá hiệu quả.

Bác sĩ Tiến cũng lưu ý, trong một số trường hợp, những cơn đau đầu bất thường có thể liên quan đến chảy máu trong sọ, phình động mạch não hoặc dị dạng thông động tĩnh mạch.

“Có những cơn đau đầu là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề nghiêm trọng như chảy máu trong hộp sọ, phình mạch não hoặc dị dạng thông động tĩnh mạch. Vì vậy, khi xuất hiện những biểu hiện bất thường, người bệnh cần được thăm khám để loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm”, bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Phụ nữ nên làm gì khi thường xuyên đau đầu vào kỳ kinh?

Đối với những trường hợp đau đầu lặp lại theo chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ nên theo dõi thời điểm xuất hiện, thời gian kéo dài, mức độ đau và các triệu chứng đi kèm. Việc ghi chép nhật ký đau đầu kết hợp với lịch kinh nguyệt có thể giúp bác sĩ nhận diện mối liên hệ giữa triệu chứng và sự thay đổi nội tiết tố.

Nếu cơn đau xuất hiện thường xuyên, ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh nên khám chuyên khoa để được đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể cân nhắc thuốc điều trị cơn đau nửa đầu, các biện pháp dự phòng ngắn hạn quanh kỳ kinh hoặc những phương pháp điều trị khác. Người bệnh không nên tự ý tăng liều hoặc sử dụng thuốc giảm đau liên tục trong nhiều ngày vì có thể gặp tác dụng không mong muốn, thậm chí đau đầu do lạm dụng thuốc.

Bên cạnh đó, duy trì giấc ngủ đều đặn, ăn uống đầy đủ, uống đủ nước và hạn chế những yếu tố từng được ghi nhận có khả năng khởi phát cơn đau cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát triệu chứng.

Điều quan trọng nhất là không nên mặc định mọi cơn đau đầu xuất hiện trong kỳ kinh nguyệt đều do hormone. Một cơn đau đầu quen thuộc, có tính chất ổn định qua nhiều chu kỳ sẽ cần cách tiếp cận khác với cơn đau đột ngột, dữ dội hoặc kèm theo biểu hiện thần kinh bất thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Lê Minh Tiến, khi xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo, người bệnh cần được thăm khám kịp thời để xác định nguyên nhân, thay vì cố chịu đựng hoặc tự điều trị tại nhà. Phát hiện sớm những bệnh lý nguy hiểm có thể giúp hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh, di chứng lâu dài và những biến chứng đe dọa tính mạng.