Đau đầu, mất thính lực do u dây thần kinh VIII nằm sát thân não

Một khối u dây thần kinh VIII kích thước khoảng 3 × 3 cm, nằm sâu tại góc cầu tiểu não và sát thân não, đã được phẫu thuật lấy bỏ hoàn toàn tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh.

Khối u nằm sâu, sát thân não

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, kíp phẫu thuật khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống của bệnh viện vừa phối hợp với PGS.TS Ngô Mạnh Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện thành công ca phẫu thuật u dây thần kinh VIII, còn gọi là dây thần kinh thính giác – tiền đình.

Trước phẫu thuật, người bệnh có khối u kích thước khoảng 3 × 3 cm, gây đau đầu và mất thính lực bên trái. Khối u nằm tại góc cầu tiểu não, khu vực có cấu trúc giải phẫu sâu, hẹp và sát thân não, tập trung nhiều mạch máu cùng các dây thần kinh sọ quan trọng.

Hình ảnh phim chụp trước sau mổ, khối u được phẫu thuật lấy bỏ hoàn toàn - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, khi khối u phát triển, dây thần kinh mặt (dây VII) có thể bị đẩy lệch và dàn mỏng. Vì vậy, phẫu thuật viên phải xử lý khối u trong không gian hẹp, đồng thời kiểm soát nguy cơ tổn thương các cấu trúc thần kinh lân cận.

Đây là thách thức lớn trong phẫu thuật thần kinh, bởi mục tiêu không chỉ là lấy bỏ khối u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.

Phối hợp ba hệ thống công nghệ trong phẫu thuật

Để hỗ trợ ca mổ, các bác sĩ sử dụng đồng bộ kính vi phẫu ZEISS PENTERO 800 S, hệ thống định vị thần kinh 3 chiều (Neuronavigation) và hệ thống theo dõi điện cơ thần kinh trong mổ (NIM).

Trong đó, kính vi phẫu ZEISS PENTERO 800 S cung cấp hình ảnh 4K 3D độ phân giải cao, có chiều sâu không gian, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ hơn ranh giới giữa khối u và các cấu trúc giải phẫu xung quanh. Hình ảnh phẫu trường được truyền trực tiếp lên màn hình phòng mổ, tạo điều kiện để các thành viên trong ê-kíp cùng theo dõi và phối hợp thao tác.

Thiết bị còn tích hợp các chế độ huỳnh quang chuyên biệt như INFRARED 800 (ICG) và YELLOW 560, hỗ trợ đánh giá mạch máu hoặc nhận diện mô u trong những chỉ định phù hợp.

Kính vi phẫu phóng đại phẫu trường hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thao tác chính xác - Ảnh BVCC

Trong khi đó, hệ thống định vị thần kinh 3 chiều sử dụng dữ liệu CT, MRI để dựng hình ảnh não bộ, xác định vị trí khối u và mối liên quan với các cấu trúc xung quanh. Công nghệ này hỗ trợ lập kế hoạch đường mổ, định hướng trong quá trình phẫu thuật và tiếp cận khối u, góp phần hạn chế tổn thương mô não lành.

Hệ thống NIM có nhiệm vụ theo dõi đáp ứng điện cơ của các dây thần kinh, trong đó có dây thần kinh mặt. Thiết bị giúp cảnh báo khi dụng cụ phẫu thuật tiếp cận hoặc tác động lên dây thần kinh, kể cả trong trường hợp cấu trúc này bị khối u che lấp.

Sự phối hợp giữa định vị chính xác, hình ảnh vi phẫu rõ nét và tín hiệu theo dõi điện cơ, cùng kinh nghiệm của phẫu thuật viên, giúp tăng khả năng kiểm soát các cấu trúc thần kinh trong quá trình bóc tách khối u.

Kíp phẫu thuật thao tác dưới kính vi phẫu ZEISS PENTERO 800 S; hình ảnh phẫu trường 4K được hiển thị trực tiếp trên màn hình phòng mổ - Ảnh BVCC

Hướng tới phát triển phẫu thuật thần kinh chuyên sâu

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, không có dấu hiệu tổn thương các dây thần kinh sọ. Theo bệnh viện, kết quả này cho thấy vai trò của việc kết hợp trang thiết bị hiện đại với năng lực chuyên môn của phẫu thuật viên trong xử lý các ca bệnh thần kinh phức tạp.

Để phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh chú trọng phối hợp với các chuyên gia đầu ngành, đồng thời hợp tác với những cơ sở y tế trong nước như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện cũng kết hợp đào tạo tại chỗ với chuyển giao kỹ thuật và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Hệ thống NIM theo dõi điện cơ thần kinh trong mổ. Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh,cho biết, thời gian tới, bệnh viện sẽ thành lập Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống nhằm tập trung nguồn lực phát triển chuyên sâu, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Mục tiêu là nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý thần kinh – cột sống phức tạp, giúp người dân có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến.

Ba hệ thống hỗ trợ phẫu thuật u dây thần kinh

- Kính vi phẫu 4K 3D: Phóng đại phẫu trường, hỗ trợ quan sát ranh giới khối u và cấu trúc giải phẫu.

- Định vị thần kinh 3 chiều: Hỗ trợ xác định vị trí khối u, lập kế hoạch và định hướng đường mổ dựa trên dữ liệu CT, MRI.

- Theo dõi điện cơ thần kinh trong mổ (NIM): Giám sát đáp ứng thần kinh, hỗ trợ cảnh báo khi dụng cụ phẫu thuật tiếp cận hoặc tác động lên dây thần kinh.