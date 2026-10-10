Đau đầu kéo dài, người đàn ông 39 tuổi phát hiện khối u não xuất huyết

Đau đầu kéo dài nhiều năm nhưng chủ yếu tự dùng thuốc điều trị, người đàn ông 39 tuổi ở phường Phan Rang (Khánh Hòa) nhập viện trong tình trạng hôn mê, phải đặt nội khí quản. Qua thăm khám, bệnh nhân được phát hiện có khối u não xuất huyết.

Ngày 9/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, bệnh nhân N.T.T. (39 tuổi, trú tại phường Phan Rang) có tiền sử đau đầu kéo dài nhiều năm, tự mua thuốc điều trị tại nhà. Gần đây, tình trạng khiến người bệnh phải nhập viện thăm khám.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành thăm khám và chỉ định chụp CT sọ não, phát hiện ổ xuất huyết tại vùng bán cầu tiểu não trái. Kết quả chụp CT kết hợp chụp cộng hưởng từ có tiêm thuốc tương phản tiếp tục gợi ý một khối u vùng hố sau, bên trong có tình trạng hoại tử và xuất huyết.

Hố sau là khu vực nằm ở phía sau, bên dưới hộp sọ, nơi chứa tiểu não và thân não – những cấu trúc thần kinh giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ thể. Do không gian tại đây khá chật hẹp, sự xuất hiện của khối u kèm xuất huyết có thể gây chèn ép nghiêm trọng các cấu trúc thần kinh, khiến tình trạng người bệnh diễn biến nhanh, suy giảm ý thức và đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân N.T.T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Ảnh: D.N.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp Ngoại Thần kinh phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức thực hiện phẫu thuật cấp cứu nhằm giải phóng chèn ép, lấy khối tổn thương và kiểm soát ổ xuất huyết.

Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ, đòi hỏi thao tác cẩn trọng trong vùng có nhiều cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng. Các bác sĩ đã lấy bỏ hoàn toàn khối u cùng ổ xuất huyết.

Kết quả giải phẫu bệnh, xác định bệnh nhân bị đau đầu kéo dài là bị u màng não độ 1 theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ tình trạng hôn mê, phải đặt nội khí quản khi nhập viện, người bệnh đến nay đã hồi phục tốt sau phẫu thuật.

ThS. BSCKII Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK Ninh Thuận khuyến cáo, mỗi người dân nên quan tâm đến những cơn đau đầu kéo dài hoặc tái diễn.

Hãy đến cơ sở y tế thực hiện được can thiệp mạch và phẫu thuật chuyên sâu về sọ não để thăm khám, xác định nguyên nhân, tránh tự dùng thuốc kéo dài làm chậm việc phát hiện và điều trị bệnh.