Đau đầu kéo dài 7 ngày, nam bệnh nhân 32 tuổi phát hiện tụ máu dưới màng cứng dày 19 mm

Đau đầu kéo dài, đi khám phát hiện khối tụ máu dày 19 mm

Nam bệnh nhân V.N.T. (32 tuổi, Thái Nguyên) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ thăm khám sau 7 ngày đau đầu kéo dài. Trước đó, người bệnh không có bệnh mạn tính và không ghi nhận tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền.

Khoảng 6 ngày trước khi đến khám, cơn đau đầu xuất hiện âm ỉ, kéo dài liên tục và tăng dần theo thời gian. Người bệnh đã sử dụng thuốc giảm đau thông thường nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ 7, cơn đau trở nên dữ dội, kèm buồn nôn và mệt nhiều.

Đáng chú ý, dù đau đầu kéo dài và ngày càng tăng, người bệnh chưa xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nhìn mờ, yếu liệt tay chân hoặc rối loạn cảm giác.

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Tuy nhiên, bác sĩ ghi nhận dấu hiệu tăng áp lực nội sọ, đây đơn thuần là một cơn đau đầu thông thường. BSCKI. Hoàng Anh Tuấn, chuyên khoa Thần kinh, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ, chỉ định chụp MRI sọ não để tìm nguyên nhân phía sau triệu chứng kéo dài.

Kết quả MRI cho thấy người bệnh có tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái ở giai đoạn bán cấp sớm, bề dày lên tới 19 mm. Khối tụ máu gây hiệu ứng choán chỗ, chèn ép não thất bên trái và đẩy đường giữa sang phải 10 mm.

Đau đầu kéo dài ở người trẻ, không nên chủ quan dù chưa yếu liệt

Theo bác sĩ Tuấn, tụ máu dưới màng cứng không chỉ gặp ở người cao tuổi hay sau những chấn thương đầu rõ ràng. Người trẻ, thậm chí không nhớ từng va đập vùng đầu, vẫn có thể xuất hiện tổn thương nguy hiểm này.

Trường hợp nam bệnh nhân 32 tuổi là một ví dụ: khối tụ máu dày 19 mm, gây chèn ép não và lệch đường giữa 10 mm, trong khi biểu hiện ban đầu chỉ là đau đầu kéo dài.

Ở người bệnh có chấn thương đầu rõ ràng, nguyên nhân tụ máu thường dễ định hướng hơn. Với bệnh nhân 32 tuổi này, không ghi nhận chấn thương vùng đầu và trước đó khỏe mạnh, bác sĩ đặt ra nhiều khả năng như chấn thương nhẹ không được ghi nhớ, vỡ nang màng nhện, bất thường mạch máu não, hạ áp lực nội sọ tự phát, rối loạn đông máu hoặc bệnh lý huyết học.

Chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt MRI hoặc CT khi có chỉ định, giúp phát hiện tổn thương nội sọ và đánh giá mức độ chèn ép để định hướng xử trí kịp thời.

Đau đầu kéo dài kèm dấu hiệu bất thường cần được thăm khám sớm

Theo bác sĩ Tuấn, khi đau đầu kéo dài và có xu hướng tăng dần, đặc biệt không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường hoặc đi kèm buồn nôn, nôn, rối loạn ý thức, yếu liệt hay các biểu hiện thần kinh bất thường, người bệnh cần thăm khám sớm.

Không nên chỉ dựa vào việc bản thân vẫn tỉnh táo, còn sinh hoạt được hoặc chưa xuất hiện yếu liệt để loại trừ các bệnh lý thần kinh nghiêm trọng. Việc đánh giá cần dựa trên triệu chứng, thăm khám thần kinh và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khi có chỉ định.

Với định hướng phát triển hệ thống y tế đa chuyên khoa, các bác sĩ chú trọng đầu tư năng lực kỹ thuật và tăng cường kết nối chuyên môn giữa các lĩnh vực, đặc biệt trong những trường hợp cần quyết định nhanh và phối hợp nhiều mắt xích.