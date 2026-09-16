Đau đầu dữ dội cảnh báo vỡ túi phình não

Ê-kíp bác sĩ can thiệp cấp cứu ca bệnh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ông N.V.H, 73 tuổi, ngụ phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh được Trung tâm Y tế khu vực Thuận An chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức sau khi đột ngột đau đầu dữ dội, nôn ói. Khi nhập viện, người bệnh tỉnh nhưng đừ, cứng gáy và yếu cả bốn chi.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não và mạch máu xác định người bệnh bị chảy máu quanh não do vỡ túi phình tại động mạch cảnh trong bên trái. Bệnh nhân được hồi sức nội khoa, kiểm soát huyết áp theo mục tiêu, điều trị giảm đau, kiểm soát áp lực nội sọ và dự phòng co thắt mạch.

Túi phình có dạng bóc tách hình thoi, không phù hợp với phương pháp nút tắc thông thường. Ê-kíp lựa chọn đặt giá đỡ chuyển hướng dòng máu phủ qua vị trí tổn thương để kiểm soát nguồn chảy máu và hạn chế nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thủ Đức thăm khám bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bác sĩ Lê Công Trí, Trưởng đơn vị Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cho biết chảy máu quanh não do vỡ túi phình là cấp cứu thần kinh rất khẩn cấp. Túi phình đã vỡ có nguy cơ chảy máu trở lại, nhất là trong giai đoạn sớm, vì vậy cần xác định và xử trí nguồn chảy máu kịp thời.

Trong trường hợp này, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An nhận diện sớm tình trạng nguy hiểm, chủ động liên hệ hội chẩn với Bệnh viện đa khoa Thủ Đức và phối hợp chuyển viện an toàn. Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, giảm đau đầu, hết yếu liệt và đã xuất viện. Ông H. được hướng dẫn vận động nhẹ, dùng thuốc theo đơn và tái khám đúng lịch.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những cơn đau đầu xuất hiện đột ngột và dữ dội, đặc biệt khi cơn đau đạt mức độ cao nhất trong thời gian rất ngắn, kèm theo buồn nôn, nôn ói, cứng gáy, rối loạn ý thức, co giật, yếu liệt, nói khó hoặc rối loạn thị lực.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu càng sớm càng tốt, không nên chờ triệu chứng tự thuyên giảm hoặc tự điều trị tại nhà. Kiểm soát tốt huyết áp, không hút thuốc lá và hạn chế rượu bia cũng là những biện pháp quan trọng góp phần giảm các yếu tố nguy cơ liên quan.