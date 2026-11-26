Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 vừa thực hiện thành công ca vi phẫu loại bỏ khối u màng não nền sọ vùng thái dương phải cho một nữ bệnh nhân 68 tuổi. Khối u nằm ở vị trí hiểm hóc, bám dính chặt vào xoang tĩnh mạch ngang, đòi hỏi kỹ thuật bóc tách chuẩn xác nhằm bảo toàn tối đa chức năng thần kinh và hệ thống mạch máu não.

Trước đó, bệnh nhân phải chịu đựng những cơn đau đầu dai dẳng suốt nhiều tháng. Càng về sau, mức độ đau càng tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày. Dù đã tự điều trị bằng thuốc nhưng tình trạng không thuyên giảm, bà mới đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u màng não nền sọ vùng thái dương phải, bám dính trực tiếp vào xoang tĩnh mạch ngang – cấu trúc giữ vai trò then chốt trong hệ thống dẫn lưu máu tĩnh mạch của não bộ.

Khối u màng não nền sọ bám dính xoang tĩnh mạch ngang trước phẫu thuật. Ảnh BV

Theo các bác sĩ, u màng não vốn xuất phát từ các tế bào màng nhện và đa số là u lành tính, tiến triển chậm. Tuy nhiên, sự nguy hiểm và độ khó của ca bệnh không chỉ nằm ở kích thước mà còn phụ thuộc vào vị trí khối u. Với trường hợp này, việc khối u bám dính vào xoang tĩnh mạch ngang đặt ra thách thức rất lớn cho phẫu thuật viên: nếu thao tác thiếu chuẩn xác gây tổn thương xoang, người bệnh sẽ đối mặt với nguy cơ chảy máu ồ ạt, rối loạn dẫn lưu máu não và để lại các biến chứng thần kinh nặng nề.

Ứng dụng kỹ thuật vi phẫu bóc tách khối u ở vị trí hiểm hóc

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng và đánh giá toàn diện các yếu tố nguy cơ, ê-kíp phẫu thuật quyết định lựa chọn phương pháp cắt u dưới kính hiển vi nhằm loại bỏ tối đa tổ chức u nhưng vẫn bảo tồn nguyên vẹn các cấu trúc thần kinh, mạch máu lân cận.

Ca mổ do BSCKII Hoàng Hải Hòa – Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh Lồng ngực trực tiếp thực hiện cùng các cộng sự. Nhờ hệ thống kính hiển vi phẫu thuật phóng đại và chiếu sáng rõ nét trường mổ, ê-kíp đã quan sát tường tận ranh giới khối u cũng như mối liên hệ với hệ thống mạch máu xung quanh. Từng thao tác bóc tách tại vùng bám dính vào xoang tĩnh mạch ngang được thực hiện tỉ mỉ, thận trọng.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định đây là u màng não lành tính. Được chăm sóc và theo dõi tích cực hậu phẫu, chỉ sau một tuần, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe ổn định, chỉ còn đau nhẹ tại vết mổ và đủ điều kiện xuất viện.

Không chủ quan với những cơn đau đầu kéo dài

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, u màng não thường âm thầm phát triển trong thời gian dài trước khi bộc lộ triệu chứng rõ rệt. Tùy thuộc vào vị trí và kích thước chèn ép, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, buồn nôn, suy giảm thị lực, co giật hoặc yếu liệt tay chân.

Do những biểu hiện này dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý thông thường khác, người dân tuyệt đối không nên chủ quan tự ý dùng thuốc kéo dài. Khi thấy đau đầu tăng dần, không đáp ứng thuốc hoặc kèm theo bất kỳ rối loạn thần kinh nào, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được tầm soát, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Mời độc giả xem video (Nguồn H1)