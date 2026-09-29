Đầu đạn hạt nhân chiến lược quan trọng nhất của phương Tây bước vào giai đoạn phát triển toàn diện

Vụ phóng tên lửa đạn đạo Trident và vụ nổ hạt nhân. Ảnh: MW.

Hải quân Mỹ đã đưa chương trình đầu đạn hạt nhân mới W93 cùng thân tái nhập khí quyển Mk7 sang giai đoạn Phát triển Kỹ thuật và Chế tạo (Engineering and Manufacturing Development - EMD). Đây là chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân và hệ thống tái nhập mới đầu tiên của Mỹ được khởi động trong gần 40 năm.

W93 được phát triển nhằm hiện đại hóa năng lực tấn công hạt nhân của lực lượng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Mỹ. Đầu đạn này sẽ được triển khai trên tên lửa đạn đạo Trident II D5 của Hải quân Mỹ.

Trong giai đoạn EMD, các kỹ sư sẽ hoàn thiện thiết kế phục vụ sản xuất và chứng minh rằng hệ thống có thể được chế tạo với số lượng đáp ứng yêu cầu của Hải quân Mỹ.

W93 được kỳ vọng trước mắt sẽ bổ sung, sau đó từng bước thay thế một phần công nghệ đã cũ đang được sử dụng trong lực lượng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Mỹ.

Hiện các tên lửa Trident II D5 mang đầu đạn W76 và W88, lần lượt được đưa vào biên chế từ năm 1978 và 1988.

Phó Đô đốc Douglas Williams, Giám đốc Chương trình Hệ thống Chiến lược của Hải quân Mỹ, nhận định W93/Mk7 sẽ mang lại khả năng linh hoạt và thích ứng để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tương lai, đồng thời bảo đảm khả năng duy trì lực lượng răn đe trên biển liên tục cho một bộ phận trên biển của bộ ba hạt nhân Mỹ.

Ông Williams mô tả chương trình W93/Mk7 đang được triển khai với tốc độ “siêu nhanh”.

Máy bay B-52 Stratofortress. Ảnh: Không quân Mỹ.

Mỹ ngày càng phụ thuộc vào lực lượng hạt nhân trên tàu ngầm

Mỹ hiện phụ thuộc vào lực lượng hạt nhân chiến lược trên tàu ngầm ở mức lớn hơn đáng kể so với nhiều cường quốc hạt nhân hàng đầu khác.

Trong khi đó, lực lượng hạt nhân trên mặt đất của Mỹ được đánh giá là lâu đời nhất thế giới, với các thiết kế tên lửa có nguồn gốc từ những năm 1970. Lực lượng máy bay ném bom chiến lược cũng chủ yếu dựa vào các máy bay B-52H có từ thời Chiến tranh Việt Nam.

Chương trình máy bay ném bom B-2 mới hơn từng gặp nhiều vấn đề về độ tin cậy, trong khi phần lớn số lượng máy bay dự kiến ban đầu đã bị hủy bỏ.

Trái lại, Trung Quốc, Nga và Triều Tiên vẫn duy trì các lực lượng hạt nhân trên mặt đất có quy mô và năng lực đáng kể. Nga và Trung Quốc đồng thời tiếp tục phát triển và sản xuất máy bay ném bom chiến lược.

Trong bối cảnh đó, việc Mỹ phát triển W93 được xem là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân trên biển, vốn ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc lực lượng chiến lược của Washington.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Hải quân Nga, được trang bị tên lửa đạn đạo. Ảnh: MW.

W93 sẽ được trang bị cho tàu ngầm lớp Columbia

Các đầu đạn W93 dự kiến chủ yếu được triển khai trên các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia của Hải quân Mỹ. Đây là dòng tàu ngầm thường được đánh giá là một trong những thiết kế tàu ngầm có khả năng hoạt động bí mật cao nhất của phương Tây.

Mỗi tàu lớp Columbia có lượng giãn nước hơn 20.800 tấn và được thiết kế để mang 16 tên lửa đạn đạo Trident II D5LE.

Lớp Columbia được phát triển nhằm thay thế các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio đã cũ, vốn được đưa vào biên chế trong giai đoạn 1981-1997.

Theo thiết kế, Columbia hướng tới việc vận hành yên tĩnh hơn, có khả năng sống sót cao hơn, độ tin cậy lớn hơn và chi phí khai thác trong toàn bộ vòng đời thấp hơn so với lớp Ohio.

Về tổng thể, chương trình Columbia được xem là một trong những bước tiến lớn nhất của Mỹ trong thiết kế tàu ngầm chiến lược trong hơn bốn thập niên qua.

Việc W93 bước sang giai đoạn Phát triển Kỹ thuật và Chế tạo đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa bộ phận răn đe hạt nhân trên biển của Mỹ. Nếu chương trình tiếp tục đúng kế hoạch, W93 sẽ từng bước bổ sung cho các đầu đạn hiện có và phục vụ lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo thế hệ mới của Hải quân Mỹ.

Theo MW