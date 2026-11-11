Đau dai dẳng sau zona, cảnh báo biến chứng ở người cao tuổi

Chịu đựng những cơn đau dữ dội, bỏng buốt vùng mặt suốt hơn 1 năm sau khi khỏi zona thần kinh, cụ ông 68 tuổi tại Hà Nội chỉ vừa tìm lại được sự dễ chịu nhờ phương pháp điều trị đích mới.

Suốt hơn một năm qua, ông N.Đ.H (68 tuổi, Hà Nội) phải sống trong cảnh khổ sở vì những cơn đau rát, bỏng buốt liên tục ở nửa mặt và trán bên trái. Vùng mặt thường xuyên đỏ rực, cộng thêm tình trạng mất ngủ kéo dài khiến sức khỏe ông suy sụp nghiêm trọng.

Đau thần kinh sau zona là một trong những biến chứng thường gặp của bệnh zona. Ảnh BV

Tình trạng này xuất hiện ngay sau khi ông H. mắc zona thần kinh. Dù các tổn thương mụn nước ngoài da đã lành từ lâu, cơn đau vẫn không thuyên giảm. Dù đã dùng thuốc giảm đau hàng tháng và tái khám đều đặn, bệnh tình của ông vẫn không có tiến triển đáng kể. Chỉ đến khi tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông H. mới được chẩn đoán chính xác bị đau thần kinh sau zona, một biến chứng dai dẳng và phức tạp của bệnh.

Tại đây, TS.BS Vũ Minh Điền, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, đã chỉ định điều trị cho bệnh nhân bằng kỹ thuật tiêm phong bế chọn lọc kết hợp thuốc chống viêm và gây tê tại chỗ. Ngay sau mũi tiêm đầu tiên, cơn đau của ông H. đã giảm hẳn và bệnh nhân được hẹn tiêm mũi thứ hai sau 10 ngày để kiểm soát triệt để triệu chứng.

Theo TS.BS Vũ Minh Điền, zona thần kinh do virus Varicella-Zoster tái hoạt động gây ra. Khi sức đề kháng suy giảm, virus từ các hạch thần kinh trú ngụ trước đó sẽ bùng phát, tấn công làm tổn thương các trục sợi dây thần kinh. Đau thần kinh sau zona là biến chứng rất phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi. Ngay cả khi vệt phát ban ngoài da đã biến mất, dây thần kinh bị tổn thương vẫn tiếp tục phát tín hiệu đau về não bộ, gây ra cảm giác bỏng rát, châm chích hoặc đau như điện giật kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Để điều trị tình trạng này, bác sĩ sẽ phải cá thể hóa phác đồ dựa trên vị trí và mức độ đau của từng người thông qua việc kết hợp sử dụng các nhóm thuốc chuyên khoa điều trị đau thần kinh hoặc áp dụng các kỹ thuật can thiệp thủ thuật như tiêm phong bế giúp cắt đứt tạm thời tín hiệu đau tại vùng thần kinh bị tổn thương, hỗ trợ kiểm soát nhanh cơn đau và kéo dài thời gian ổn định cho người bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân/ Ảnh BV

Bác sĩ Điền khuyến cáo người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch hoặc dùng thuốc corticosteroid kéo dài nên chủ động tiêm vắc xin zona để phòng bệnh từ sớm. Đặc biệt, ngay cả những người đã từng mắc zona thần kinh vẫn nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn tiêm phòng vì virus vẫn có thể tái hoạt động gây bệnh trở lại. Bên cạnh đó, điều trị đau thần kinh sau zona rất phức tạp và người bệnh tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc uống kéo dài khi chưa có chỉ định của bác sĩ để tránh gặp phải các tác dụng phụ nguy hiểm. Khi gặp các triệu chứng đau rát, châm chích dai dẳng sau zona làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán, đánh giá và lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp.