Đau cổ vai gáy: Coi chừng bỏ qua dấu hiệu bệnh lý thần kinh

Đau cổ vai gáy kéo dài, coi chừng bệnh lý cột sống, thần kinh

Đau cổ vai gáy là triệu chứng khá thường gặp, có thể xuất hiện sau khi ngủ sai tư thế, làm việc lâu ở một tư thế hoặc căng cơ. Tuy nhiên, không phải mọi cơn đau đều đơn thuần là đau mỏi cơ. Một số trường hợp có thể liên quan đến cột sống cổ, đĩa đệm hoặc rễ thần kinh.

Tại Khoa Khám bệnh Cán bộ cao cấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108, nhiều người bệnh đến khám với tình trạng cổ đau cứng, khó quay sang hai bên. Không ít trường hợp trước đó cho rằng mình chỉ nằm sai tư thế nên tự xoa bóp, vận động nhưng triệu chứng không cải thiện.

Theo các bác sĩ, đau cổ vai gáy là tình trạng các cơ vùng cổ, vai, gáy co cứng gây đau, đồng thời hạn chế vận động khi quay cổ hoặc quay đầu. Ban đầu, người bệnh có thể chỉ cảm thấy đau mỏi hoặc cứng cổ. Khi triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc thăm khám giúp đánh giá tình trạng và tìm nguyên nhân.

Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân đau cổ vai gáy liên quan đến căng hoặc co cứng các nhóm cơ vùng cổ, vai, gáy. Tuy nhiên, đau cổ cũng có thể liên quan đến các vấn đề tại cột sống cổ, đĩa đệm hoặc rễ thần kinh.

Đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng nhiều loại thuốc, một triệu chứng tưởng như đơn giản cần được xem xét trong tổng thể tình trạng sức khỏe.

Đau cổ vai gáy coi chừng bệnh lý cột sống, thần kinh - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Việt Khoa, Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh Cán bộ cao cấp, Bệnh viện TWQĐ 108 khuyến cáo, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài khi xuất hiện đau cổ vai gáy.

“Không nên tự ý bẻ, vặn, nắn chỉnh, xoa bóp mạnh vùng cổ khi chưa được khám và hướng dẫn điều trị của chuyên khoa cơ xương khớp”, bác sĩ Nguyễn Việt Khoa lưu ý.

Việc sử dụng thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ hoặc các phương pháp điều trị khác cũng cần được nhân viên y tế chuyên khoa tư vấn, thay vì tự sử dụng kéo dài.

Những dấu hiệu cần đi khám

BSCKII Nguyễn Việt Khoa khuyên, người bệnh nên đến cơ sở y tế khi đau cổ kéo dài hoặc thường xuyên tái diễn; đau lan từ vùng cổ xuống vai, cánh tay hoặc bàn tay; xuất hiện tê bì, châm chích hoặc yếu tay.

Khả năng vận động vùng cổ bị hạn chế rõ rệt, đau xuất hiện sau chấn thương hoặc va đập, triệu chứng ngày càng tăng hoặc ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt cũng là những tình huống cần được đánh giá.

Đáng lưu ý, nếu đau cổ xuất hiện đột ngột kèm yếu hoặc liệt tay chân, méo miệng, nói khó, rối loạn ý thức, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá kịp thời.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chủ động bảo vệ cột sống cổ

Theo BSCKII Nguyễn Việt Khoa, phòng ngừa các yếu tố gây đau cổ vai gáy bắt đầu từ những thói quen hằng ngày. Người dân cần duy trì tư thế phù hợp khi làm việc, đọc sách và sử dụng máy tính; hạn chế cúi đầu sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, nên duy trì vận động và lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với tuổi và thể trạng. Khi ngủ, cần sử dụng gối có độ cao phù hợp, hạn chế các tư thế khiến vùng cổ bị gập hoặc xoắn.

Đau cổ vai gáy có thể chỉ là dấu hiệu cơ thể cần được nghỉ ngơi, điều chỉnh tư thế và vận động hợp lý. Nhưng khi cơn đau kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm các triệu chứng bất thường, người bệnh không nên tiếp tục tự điều trị khi chưa rõ nguyên nhân.

CN Đỗ Thị Loan (Khoa Khám bệnh Cán bộ Cao cấp, Bệnh viện TWQĐ 108)

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