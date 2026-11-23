Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto tham dự lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia - Liên minh Châu Âu (IEU-CEPA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA) giữa chính phủ Indonesia và Liên minh Châu Âu tại Brussels, Bỉ hôm 21/11. Ảnh: ANTARA News.

Ngày 21/11/2026, tại Brussels, Bỉ, Indonesia và Liên minh châu Âu (EU) chính thức ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Indonesia – EU (IEU-CEPA) sau hơn 10 năm đàm phán. Hai bên đồng thời ký Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA), tạo khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ kinh tế song phương.

Theo Bộ Thương mại Indonesia, khi IEU-CEPA có hiệu lực, khoảng 90,4% dòng thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Indonesia sang EU sẽ được xóa bỏ. Một số mặt hàng khác được hưởng lộ trình cắt giảm thuế trong khoảng 3 - 15 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Ở chiều ngược lại, hàng hóa và doanh nghiệp EU cũng có thêm điều kiện tiếp cận thị trường Indonesia thông qua các cam kết về thuế quan và thương mại.

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso cho biết, IEU - CEPA sẽ tạo cơ hội để Indonesia mở rộng xuất khẩu sang các thị trường thành viên EU còn lại, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng các ưu đãi thương mại.

EU là một đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Indonesia với quy mô GDP khoảng 19.400 tỷ USD và thị trường 450 triệu người. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Indonesia được kỳ vọng hưởng lợi gồm dầu cọ và các sản phẩm chế biến từ dầu cọ, dệt may, quần áo, giày dép, sản phẩm da và giày thể thao. Ngoài ra, cà phê, ca cao, cao su, đồ nội thất, linh kiện ô tô và thủy sản cũng có cơ hội mở rộng thị phần tại châu Âu.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Indonesia, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Indonesia và EU đạt 26,08 tỷ USD, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Indonesia sang EU đạt 14,57 tỷ USD, tăng 0,16% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu từ EU đạt 11,51 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ, giúp Indonesia xuất siêu 3,06 tỷ USD với thị trường này.

Việc giảm thuế được xem là điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp Indonesia, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thị trường EU.

Về đầu tư, trong giai đoạn 2021 - 2026, tổng vốn đầu tư của EU vào Indonesia đạt khoảng 14,8 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như hóa chất, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, thiết bị điện. Indonesia dự kiến thúc đẩy các thủ tục phê chuẩn để hiệp định có thể sớm đi vào thực thi, với mục tiêu từ năm 2027.

Thạch Thu, Thu Thảo