Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, hướng tới 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) và 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Trong hành trình về nguồn, đoàn đã đến thăm Khu lưu niệm khai thác dầu khí đầu tiên tại Việt Nam, Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng và dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu không số K15.

Các đại biểu thăm Giếng Tổ - Giếng khoan 61, một địa chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam.

Đoàn công tác tham quan sa bàn và xem những thước phim lịch sử tại Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng.

Đây đều là những địa danh gắn với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử đất nước và ngành Dầu khí. Nếu Bến tàu không số K15 gợi nhắc về con đường vận tải chiến lược trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, những địa chỉ lưu niệm của ngành Dầu khí lại ghi dấu những bước đi đầu tiên trong hành trình tìm kiếm, thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên dầu khí của đất nước.

Đoàn chụp tại sảnh chính Khu lưu niệm treo bức tranh bằng đồng đỏ tái hiện hình ảnh Bác Hồ thăm Azerbaijan năm 1959.

Từ những địa chỉ lịch sử ấy, câu chuyện về hành trình xây dựng ngành Dầu khí tiếp tục được lan tỏa tại tọa đàm gặp mặt tri ân, giáo dục truyền thống với chủ đề “Năng lượng Quốc gia, khát vọng toàn cầu và nâng tầm văn hóa PETROVIETNAM”.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Bộ máy QL&ĐH Tập đoàn phát biểu khai mạc tọa đàm.

Từ tầm nhìn của Bác Hồ đến dấu ấn người lính trên mặt trận dầu khí

Nhìn lại chặng đường 65 năm của ngành Dầu khí, đồng chí Đinh Văn Sơn, nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn đã nhắc lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực, xây dựng tổ chức và phát triển lực lượng dầu khí.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, nguyên Thành viên HĐTV Tập đoàn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Theo đồng chí, từ những năm 1950, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn cho lĩnh vực dầu khí. Nhiều cán bộ, sinh viên Việt Nam được cử sang Liên Xô và Romania học tập về địa chất dầu khí. Đặc biệt, những chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các cơ sở dầu khí ở Albania, Bulgaria năm 1957 và Baku (Azerbaijan, thuộc Liên Xô khi đó) năm 1959 đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của Người đối với ngành công nghiệp còn non trẻ này. Tầm nhìn ấy từng bước được hiện thực hóa bằng sự ra đời của Đoàn Thăm dò dầu lửa 36 ngày 27/11/1961, tổ chức đầu tiên đặt nền móng cho hành trình tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại Việt Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, hàng loạt quyết sách quan trọng được ban hành, tạo cơ sở tổ chức lại lực lượng và triển khai hoạt động dầu khí trên phạm vi cả nước. Ngày 3/9/1975, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, tiền thân của PETROVIETNAM ngày nay, được thành lập.

Một dấu ấn đặc biệt trong giai đoạn đầu xây dựng ngành là sự tham gia của lực lượng quân đội. Năm 1980, Sư đoàn 318 được điều động làm nhiệm vụ dầu khí tại Vũng Tàu, đặt nền móng cho sự ra đời của Binh đoàn Dầu khí và Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí ngày 24/1/1981.

Khoảng 8.500 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia lực lượng này. Từ những người lính từng trải qua bom đạn chiến trường, họ bước vào một mặt trận mới với điều kiện lao động khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn và vô vàn thử thách trong xây dựng các công trình dầu khí. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó trở thành hành trang để họ tiếp tục cống hiến trong thời bình.

Từ chiến trường đến những công trình dầu khí

Nếu những dấu mốc lịch sử cho thấy hành trình hình thành của ngành, thì ký ức của những người từng trực tiếp đi qua chiến tranh lại giúp người nghe cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh phía sau chặng đường ấy.

Đồng chí Nguyễn Quang, Trưởng ban Liên lạc hưu trí Bộ máy QL&ĐH Tập đoàn kể lại những tháng ngày chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và hành trình đi tìm nguồn tài nguyên cho Tổ quốc.

Tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang, Trưởng ban Liên lạc hưu trí Bộ máy QL&ĐH Tập đoàn kể lại những tháng ngày chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị từ tháng 6/1972. Khi ấy, đồng chí là người lính thuộc Sư đoàn 308, Trung đoàn 36. Nhắc lại những tháng ngày trước thềm Hiệp định Paris, đồng chí kể về một chiến trường vô cùng ác liệt. Trong 6 tháng chiến đấu, đại đội phải bổ sung quân từ 15-20 lần, nhưng khi rút ra chỉ còn khoảng 15 người. Có những chốt chiến đấu chỉ còn lại 2-3 chiến sĩ.

Từ ký ức đó, các đại biểu đều có thể hình dung hình ảnh người lính với bộ quân phục duy nhất mặc suốt nhiều tháng, những vắt cơm rơi xuống bùn được gạt phần bẩn để ăn tiếp, hay nguồn nước sinh hoạt phải lấy từ những vũng nước giữa chiến trường. Những ký ức tưởng đã lùi xa, khi nhắc lại, vẫn khiến người nghe lặng đi, bởi sau mỗi chi tiết là sự thiếu thốn, hiểm nguy và tinh thần kiên cường của thế hệ đi trước.

Hòa bình lập lại, đồng chí Nguyễn Quang tiếp tục học tập, trở thành kỹ sư địa chất dầu khí và gắn bó với ngành Dầu khí. Từ trải nghiệm thực tế, đồng chí chia sẻ những khó khăn, rủi ro của công tác tìm kiếm, thăm dò, nơi mỗi giếng khoan ngoài khơi có thể tiêu tốn khoảng 7 triệu USD nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như kỳ vọng. Đó là công việc đòi hỏi nguồn lực lớn, trình độ kỹ thuật và sự kiên trì của con người.

Từ chiến trường đến những giếng khoan ngoài khơi, cuộc đời đồng chí Nguyễn Quang là hình ảnh về sự tiếp nối của người lính trên hai mặt trận. Khi đất nước hòa bình, tinh thần ấy tiếp tục được gửi gắm trong từng công trình, từng nỗ lực tìm kiếm nguồn tài nguyên phục vụ phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hòa Văn, nguyên Tổng Biên tập Báo Biên phòng, nguyên Chủ tịch Hội CCB Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ trải nghiệm khi thực hiện loạt phim “Ký sự Biển đảo”.

Đồng chí Nguyễn Hòa Văn, nguyên Tổng Biên tập Báo Biên phòng, nguyên Chủ tịch Hội CCB Hội Nhà báo Việt Nam cũng chia sẻ những trải nghiệm khi thực hiện loạt phim “Ký sự Biển đảo” gồm 36 tập, trong đó có nội dung về ngành Dầu khí.

Qua những chuyến đi thực tế, đồng chí có dịp chứng kiến hành trình lao động của người dầu khí trên biển, từ những bước đi đầu tiên ở Tiền Hải đến các công trình, giàn khoan giữa Biển Đông. Đằng sau những thành tựu của ngành không chỉ có tài nguyên và công nghệ, mà còn là mồ hôi, trí tuệ và tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ người lao động.

Đại tá Nguyễn Thanh Truyền, Chủ tịch Hội Bạn chiến đấu, CCB Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ chia sẻ tại tọa đàm.

Cũng tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thanh Truyền, Chủ tịch Hội Bạn chiến đấu, CCB Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ, bày tỏ niềm tự hào khi hiểu thêm về mối gắn bó giữa quân đội và ngành Dầu khí. Đồng chí đặc biệt trân trọng những hoạt động nghĩa tình đồng đội của Hội CCB PETROVIETNAM, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn sau chiến tranh. Những căn nhà ấy là sự tiếp nối của tình đồng chí, đồng đội, là sự tri ân thiết thực dành cho những người từng cống hiến cho đất nước.

Tiếp nối truyền thống bằng khát vọng phát triển và văn hóa PETROVIETNAM

Từ những câu chuyện của thế hệ đi trước, hành trình về nguồn cũng mở ra những suy ngẫm về trách nhiệm của PETROVIETNAM trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB PETROVIETNAM nhấn mạnh những đóng góp của Tập đoàn đối với an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực và an sinh xã hội. Năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật đã góp phần khẳng định vai trò của PETROVIETNAM trong nền kinh tế đất nước.

Đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB PETROVIETNAM phát biểu chỉ đạo.

Theo đồng chí Phạm Quang Dũng, 8 chữ “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu” thể hiện khát vọng vươn tầm của PETROVIETNAM. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp cần có sự chung tay của nhiều thế hệ, trong đó có các cán bộ, hội viên CCB đã nghỉ hưu.

Đồng chí Phạm Quang Dũng đề nghị trong thời gian tới, các hội viên Hội CCB PETROVIETNAM tích tực tăng cường kết nối với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài Tập đoàn, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, để những câu chuyện, trải nghiệm của thế hệ đi trước tiếp tục được truyền tải. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh, đóng góp của cha anh, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với tương lai Tập đoàn.

Đồng chí Phạm Quang Dũng gửi tặng những phần quà nghĩa tình tới các hội viên Hội CCB Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM.

Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dầu khí Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa trao quà tri ân tới các hội viên Hội CCB.

Đồng chí Phạm Quang Dũng và đồng chí Nguyễn Hùng Dũng trao quà tri ân tới các hội viên Hội CCB.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, nguyên Thành viên HĐTV Tập đoàn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn và đồng chí Trần Ngọc Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB hưu trí Dầu khí phía Bắc trao tặng quà, thể hiện sự quan tâm và tình cảm tới các hội viên Hội CCB.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội CCB Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM đã tổ chức trao 20 phần quà tri ân tới các thương binh, gia đình chính sách tỉnh Hưng Yên. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Hội CCB Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM cũng trao quà tri ân tới các hội viên Hội CCB Bộ máy, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Hội, CCB ngành Dầu khí cùng đại biểu khách mời, đại diện các hội bạn và đơn vị phối hợp. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự trân trọng và nghĩa tình đồng đội, góp phần thắt chặt sự gắn bó giữa các thế hệ người lính và những người đã đồng hành cùng ngành.

Đồng chí Phạm Quang Dũng và Đại tá Trần Viết Doanh, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ cho các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB PETROVIETNAM, Chủ tịch Hội CCB Bộ máy QL&ĐH Tập đoàn trao 20 phần quà tri ân tới các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Đinh Văn Sơn và đồng chí Lê Quang Toán trao quà hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công.

Các đại biểu tại tọa đàm.