Dấu chân người lính quân hàm xanh tại những ngôi trường mới

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và bạo lực học đường cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Công Cường

Từ những khó khăn nơi vùng đất biên cương

Trên địa bàn 7 xã biên giới đất liền thuộc tỉnh Gia Lai (Ia O, Ia Chía, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Púch và Ia Mơ), việc 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở đi vào hoạt động đã mở thêm cơ hội học tập cho con em đồng bào các dân tộc, đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức tốt đời sống, sinh hoạt và giáo dục kỹ năng cho học sinh xa gia đình. Đồng hành với địa phương và nhà trường, Bộ đội Biên phòng đang góp sức giúp các em sớm thích nghi với môi trường mới, rèn luyện ý thức kỷ luật và bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Năm học 2026 - 2027, toàn vùng có 6.814 học sinh trúng tuyển (đạt 99,94% chỉ tiêu), trong đó, học sinh dân tộc thiểu số chiếm tới 70,7% tổng số học sinh và 89,5% số học sinh nội trú. Đáng chú ý, toàn khu vực vẫn còn gần 840 học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Nhiều em sống cách xa điểm trường hơn 20km, khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông và kỹ năng sinh hoạt tập thể còn không ít hạn chế. Qua từng việc nhỏ, các chú bộ đội giúp học sinh rèn tính tự giác, biết giữ gìn vệ sinh chung và làm quen với nề nếp sinh hoạt tập thể.

Theo em Nguyễn Tô Thảo Vi, học sinh lớp 8B2, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Nan, khi chuẩn bị xa gia đình để vào ở nội trú, em không khỏi bỡ ngỡ. Được các chú bộ đội tận tình chỉ dẫn, hỗ trợ qua đường giao thông an toàn trước cổng trường hằng ngày, Vi cảm thấy gần gũi, yên tâm hơn khi bước vào cuộc sống mới.

Thầy Trịnh Xuân Giáp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Nan cho biết, sự gần gũi, tận tình của những người lính Biên phòng giúp học sinh thêm yên tâm. Cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ giáo viên xây dựng nề nếp cho các em, hướng dẫn học sinh giữ vệ sinh, tổ chức hoạt động vui chơi; cùng giáo viên tìm hiểu hoàn cảnh những em thường xuyên nghỉ học, có nguy cơ bỏ học để đến tận nhà vận động, giúp các em duy trì việc đến lớp. Do trường nằm sát quốc lộ, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với Công an xã và nhà trường phân luồng giao thông, hỗ trợ học sinh qua đường an toàn. Đây là sự phối hợp thiết thực, cần được duy trì thường xuyên, nhất là khi học sinh vào ở nội trú.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn hướng dẫn các em học sinh gấp chăn màn. Ảnh: Công Cường

Sự phối hợp giữa các đồn Biên phòng với địa phương và nhà trường đang góp phần giải quyết những khó khăn trong giai đoạn đầu tổ chức hoạt động nội trú. Việc hướng dẫn học sinh thực hiện những công việc thường ngày cũng tạo nền tảng để các em rèn luyện tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng thích nghi với môi trường tập thể. Trên cơ sở đó, các đơn vị tiếp tục phát huy sự am hiểu địa bàn, kinh nghiệm công tác và kiến thức về biên giới để đưa nội dung giáo dục truyền thống, pháp luật, chủ quyền lãnh thổ đến gần hơn với học sinh.

Gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ vùng biên

Thấu hiểu những gian khó đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã chủ động chỉ đạo các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn phối hợp với địa phương, hỗ trợ nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện học sinh. Không chỉ sát cánh cùng thầy, cô giáo chăm lo đời sống, hướng dẫn học sinh các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở rèn luyện kỹ năng tự lập, sớm thích nghi với môi trường học tập, sinh hoạt tập thể, những người lính quân hàm xanh còn mang đến cho các em những bài học sinh động về đường biên, cột mốc và chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Qua những việc làm bình dị, thiết thực, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm bảo vệ biên giới từng bước được vun đắp trong thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Trung tá Hứa Văn Thuận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan cho biết, đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với giáo viên, học sinh. Đồng thời, đơn vị chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước và nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho các em học sinh. Việc đồng hành với nhà trường không chỉ dừng lại ở hỗ trợ học sinh làm quen với sinh hoạt nội trú, mà còn hướng đến xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, góp phần củng cố mối quan hệ quân dân trên địa bàn biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan hướng dẫn các em học sinh rửa tay, giữ gìn vệ sinh. Ảnh: Công Cường

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhà trường thực hiện hiệu quả Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về “Quản lý học sinh nội trú, bảo đảm an ninh, trật tự trong trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới”; đồng thời hoàn thiện quy chế phối hợp và tổ chức kết nghĩa chính thức giữa các đồn Biên phòng với các trường học. Đặc biệt, 7 tổ công tác với tổng số 30 cán bộ, chiến sĩ, do các đồng chí chính trị viên phó trực tiếp làm tổ trưởng, đã được thành lập và nhanh chóng triển khai hoạt động.

Với phương châm “đồng hành, hỗ trợ, không làm thay”, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các trường và chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có công tác tuyên truyền, vận động học sinh đến trường. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động phụ huynh đưa con em đến lớp đều đặn, góp phần duy trì sĩ số, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục duy trì mô hình “Người thầy giáo quân hàm xanh”, “Tiết học biên cương”; tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Biên phòng về phương pháp sư phạm, kỹ năng quản lý nội vụ và tổ chức các hoạt động ngoại khóa; nhân rộng mô hình “Vườn rau em chăm” và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho học sinh.

Sự vào cuộc kịp thời, đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai không chỉ góp phần giúp các trường phổ thông nội trú ổn định hoạt động, mà còn thắp sáng niềm tin, gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ vùng biên, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" nơi biên cương của Tổ quốc.