Dấu chân người chiến sĩ giữa đại ngàn Avương

Trung tá Hồng Minh Hiển dạy tiếng Việt cho đồng bào Cơ Tu tại thôn Chơrlang. Ảnh: NVCC

Vượt núi, băng rừng đến với dân

Tháng 12/2025, Trung tá Hồng Minh Hiển nhận công tác tại Công an xã Avương, sau khi chủ động viết đơn tình nguyện xin thôi chức vụ chỉ huy cấp đội tại Phòng Tham mưu (Công an thành phố). Với đặc thù là xã vùng cao biên giới, Avương có hơn 95% dân số là đồng bào Cơ Tu, đời sống còn thiếu thốn, khả năng tiếp cận thông tin và kiến thức pháp luật cũng hạn chế.

Trung tá Hồng Minh Hiển xác định muốn giữ vững an ninh, trật tự phải bắt đầu từ việc hiểu dân, gần dân và tạo dựng niềm tin. Anh cùng đồng đội trực tiếp đến các thôn, gặp gỡ từng gia đình, tìm hiểu phong tục, tập quán và lắng nghe những vấn đề người dân quan tâm.

Ngoài ra, anh còn học tiếng Cơ Tu, lựa chọn cách tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, gắn quy định pháp luật với tình huống cụ thể trong cuộc sống. Với người dân ở địa bàn cách trở, sự hiện diện của cán bộ công an còn là sự quan tâm, đồng hành và cảm giác được lắng nghe, bảo vệ.

Trung tá Hồng Minh Hiển chia sẻ, muốn tuyên truyền có hiệu quả thì cán bộ phải đến nơi người dân sinh sống, lắng nghe và nói cho bà con dễ hiểu, dễ nhớ.

Những chuyến đi cơ sở không chỉ giúp nắm tình hình mà còn để cán bộ hiểu rõ hơn khó khăn thường ngày của người dân, từ đó lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp. Khi người dân tin tưởng, việc trao đổi thông tin và phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự cũng thuận lợi hơn.

Trung tá Hồng Minh Hiển hướng dẫn người đồng bào Cơ Tu tại thôn Chơrlang học tiếng Việt. Ảnh NVCC

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Trung tá Hồng Minh Hiển hiểu rõ những khó khăn, vất vả của đồng bào, nhất là những lúc thiên tai. Chính vì vậy, anh đã vận động 150 suất quà trị giá 180 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo bị thiên tai, thăm hỏi 16 già làng, người có uy tín; quyên góp 20 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà cho gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Arất Blư; trao quà học tập và 300 suất quà Trung thu tặng thiếu nhi.

Đặc biệt, từ đầu tháng 10/2026, Trung tá Hồng Minh Hiển cùng tổ công tác Công an xã Avương tổ chức lớp hướng dẫn đọc, viết tiếng Việt cho đồng bào Cơ Tu tại thôn Chơrlang với 25 học viên tham gia. Dự kiến lớp học thứ 2 sẽ được triển khai tại thôn A Zứt. Giúp bà con nâng cao khả năng đọc, viết tiếng Việt, tiếp cận thông tin chính thống và hiểu rõ hơn các quy định, hướng dẫn trong đời sống.

Bên cạnh đó, Trung tá Hồng Minh Hiển phát huy kinh nghiệm tham mưu, tuyên truyền để tăng cường kết nối với người dân trên không gian mạng. Anh quản lý, vận hành trang facebook Công an xã Avương, đăng tải thông tin về thủ tục hành chính, định danh điện tử, đăng ký cư trú, phòng cháy, chữa cháy; cảnh báo thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao và cập nhật thông tin mưa lũ, thiên tai.

Với địa bàn rộng, giao thông cách trở, mạng xã hội giúp duy trì kết nối với người dân và con em Avương đang học tập, lao động xa quê, lan tỏa thông tin chính thống và nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Những đóng góp của Trung tá Hồng Minh Hiển không chỉ nằm ở thành tích hay số lượng hoạt động, mà còn ở cách đưa yêu cầu gần dân, sát cơ sở thành những việc làm cụ thể; cùng đồng đội xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên nơi biên giới Avương.