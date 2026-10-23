Dấu chân địa ốc của 'ông trùm cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ

Nhắc đến Đặng Lê Nguyên Vũ, người ta thường nhớ đến nhà sáng lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên, những tuyên ngôn về khát vọng lớn và hành trình đưa cà phê Việt Nam ra thế giới.

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh doanh nhân gắn liền với ngành cà phê, ông Vũ còn theo đuổi một hướng đi khác là phát triển bất động sản, du lịch sinh thái và các không gian nghỉ dưỡng gắn với triết lý sống mà Trung Nguyên Legend xây dựng.

Từ khu đô thị tại Buôn Ma Thuột đến trang trại chăn nuôi kết hợp du lịch sinh thái ở M’Đrắk, khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng – Dray Nur hay dự án thưởng lãm cà phê tại Lâm Đồng.. danh mục đầu tư này trải rộng trên nhiều loại hình.

Tuy nhiên, bên cạnh những công trình đã thành hình, một số dự án chậm tiến độ, vướng thủ tục đất đai, thậm chí bị chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi đất, cho thấy hành trình mở rộng sang địa ốc của ông chủ Trung Nguyên không hoàn toàn bằng phẳng.

TỪ CÀ PHÊ ĐẾN KHU ĐÔ THỊ

Dự án bất động sản tiêu biểu nhất của Trung Nguyên là Khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, còn được biết đến với tên gọi Thành phố Cà phê, tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ý tưởng về dự án được hình thành từ năm 2006, trước khi được chấp thuận đầu tư vào năm 2016 và khởi công tháng 1/2017. Với tổng diện tích quy hoạch 45,45 ha, dự án được định hướng phát triển thành một quần thể kết hợp nhà ở, thương mại, giáo dục, văn hóa và dịch vụ, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm bất động sản đơn thuần.

Trung Nguyên Legend định vị Thành phố Cà phê theo mô hình “bất động sản chữa lành”, hướng tới không gian sống kết hợp giữa thể chất, tinh thần, tri thức và văn hóa cà phê. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, khoảng 27% diện tích dự án dành cho xây dựng, trong khi cây xanh và mặt nước chiếm hơn một nửa tổng diện tích.

Hai dòng sản phẩm nhà ở chủ đạo tại đây là nhà liền kề Tesla và nhà phố thương mại Cantata. Phân khu Tesla được quy hoạch 320 căn, diện tích từ 105–165 m², với năm phong cách thiết kế gồm hiện đại, Luxury, Vintage, Indochine và Zen.

Trong khi đó, Cantata gồm 232 căn nhà phố thương mại, diện tích 110–160 m², bố trí dọc tuyến đường chính, hướng đến nhu cầu lưu trú, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mặt bằng giá được giới thiệu cũng cho thấy định hướng phát triển phân khúc bất động sản có giá trị cao tại Buôn Ma Thuột. Một số sản phẩm có diện tích sàn khoảng 350 m² được chào bán với giá trên 9 tỷ đồng/căn, trong khi những căn có diện tích sàn 416 m² có giá trên 13 tỷ đồng/căn.

Bảo tàng Cà phê tại Buôn Ma Thuột

Bên cạnh nhà ở, Thành phố Cà phê được quy hoạch với hệ thống tiện ích đa dạng, gồm Bảo tàng Thế giới Cà phê, Trung tâm Văn hóa Ẩm thực 3 miền, không gian Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend, vườn Zen và tổ hợp thể thao với các hoạt động gym, yoga, bắn cung, luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập, golf 3D. Dự án còn có trường mầm non, tiểu học cùng tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị The Coffee Boutique.

Sau gần một thập kỷ kể từ thời điểm khởi công, nhiều hạng mục kiến trúc, cảnh quan và tiện ích đã hình thành. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện toàn bộ khu đô thị vẫn là vấn đề đáng chú ý.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố sau chuyến khảo sát của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vào tháng 4/2026, giai đoạn 1 đạt khoảng 95% khối lượng thực hiện. Diện tích đất được Nhà nước giao và cho thuê để triển khai giai đoạn này là 19,8 ha, trong khi tổng quy mô quy hoạch toàn dự án lên tới 45,45 ha.

Đáng chú ý, tại thời điểm công bố, một số thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho cư dân vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ. Việc triển khai giai đoạn 2 cũng cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục về đất đai và đầu tư theo hướng dẫn, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên tiếp tục kiến nghị địa phương hỗ trợ xử lý những vướng mắc tại dự án.

Cụ thể, doanh nghiệp đề nghị hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng, cư dân, đồng thời giải quyết những bất cập về hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là cao độ đường Nguyễn Đình Chiểu, vốn ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trung Nguyên cũng phản ánh các công trình giáo dục, trường học thuộc dự án chưa được áp dụng cơ chế miễn, giảm thuế để triển khai hoạt động xã hội hóa giáo dục theo chủ trương của Nhà nước.

Với giai đoạn 2, doanh nghiệp đề xuất tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư, miễn, giảm thuế phù hợp để tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án.

Cùng với Thành phố Cà phê, doanh nghiệp cho biết, hai dự án du lịch sinh thái gồm Dự án du lịch sinh thái tại xã Krông Á (quy mô 590ha) và Khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng - Dray Nur (110,5ha) đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến đất đai và khai thác tài nguyên nước.

Theo đó, Trung Nguyên đề nghị tỉnh sớm rà soát, hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp với quy hoạch mới, đồng thời xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn tiền thuê đất.

NHỮNG DỰ ÁN HÀNG TRĂM HECTA Ở TÂY NGUYÊN

Tham vọng địa ốc của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không bắt đầu với Thành phố Cà phê. Từ hơn 20 năm trước, doanh nhân này đã theo đuổi kế hoạch phát triển một tổ hợp trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp du lịch sinh thái tại M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, dự án từng được ví von là giấc mơ xây dựng “Dubai ở Tây Nguyên”.

Dự án được tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2004, với quy mô khoảng 595 ha và vốn đăng ký 68 tỷ đồng. Theo những thông tin từng được công bố, khu vực này được định hướng kết hợp chăn nuôi gia súc, phát triển trang trại và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái.

Khoảng giữa năm 2016, M’Đrắk thu hút sự chú ý khi hình ảnh những hồ nước trong xanh, sườn đồi phủ cỏ non và bãi cát trắng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cảnh quan khác biệt khiến khu vực này trở thành điểm được nhiều người quan tâm, đồng thời làm nổi bật tham vọng phát triển một không gian nghỉ dưỡng quy mô lớn giữa vùng đất Tây Nguyên.

Trong cơ cấu trang trại, khoảng 20 ha được dành cho khu vực nuôi ngựa, trong đó có 13 ha đồi cỏ phục vụ đàn ngựa sinh hoạt. Nhiều hecta đất khác được sử dụng để trồng cỏ mật, cỏ voi làm thức ăn chăn nuôi.

Bên cạnh đàn ngựa, ông Vũ còn phát triển hoạt động nuôi heo rừng trên khu đất dưới chân núi, trong khi những ngọn đồi quanh trang trại được cải tạo thành vùng trồng cà phê.

Tuy nhiên, tiến độ dự án không diễn ra như kế hoạch ban đầu. Năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án theo quy định, đồng thời đề nghị doanh nghiệp cam kết thời gian hoàn thành, đưa khu du lịch sinh thái vào sử dụng trước tháng 11/2019. Sau nhiều năm triển khai chậm, đến năm 2021, dự án tiếp tục được bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện M’Đrắk.

Dự án Khu danh lam thắng cảnh Đồi Cư H’Lâm

Một dự án khác là Khu danh lam thắng cảnh Đồi Cư H’Lâm, do Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê, thuộc hệ sinh thái Trung Nguyên, làm chủ đầu tư. Dự án được giới thiệu có quy mô khoảng 62 ha, dự kiến khởi công năm 2016.

Tuy nhiên, năm 2017, tỉnh Đắk Lắk thông tin về việc giãn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 10/2019. UBND huyện Cư M’gar được yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, qua đó sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai.

THAM VỌNG ĐỊA ỐC CÒN NHỮNG NÚT THẮT

Bên cạnh những dự án nêu trên, “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ còn muốn phát triển Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend tại Lộc An, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có diện tích khoảng 1,55 ha, vốn đầu tư khoảng 33 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng không gian thưởng lãm, trưng bày và kinh doanh sản phẩm cà phê Trung Nguyên, kết hợp dịch vụ ăn uống.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2017, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối quý 3/2019. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đại diện theo pháp luật được nêu trong thông tin về dự án.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai không đáp ứng kế hoạch. Tháng 9/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư do dự án chậm tiến độ và chậm đưa đất vào sử dụng. Đến năm 2025, địa phương quyết định thu hồi khoảng 1,5 ha đất liên quan đến dự án do chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai.

Diễn biến này cho thấy những rủi ro pháp lý có thể phát sinh khi dự án sử dụng đất không được triển khai đúng tiến độ. Với nhà đầu tư, việc chậm hoàn thiện các thủ tục và đưa đất vào sử dụng không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh mà còn có thể dẫn đến việc chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nhìn tổng thể, các dự án gắn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản ánh tham vọng mở rộng hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài ngành cà phê truyền thống. Từ khu đô thị tích hợp nhà ở, thương mại, giáo dục và văn hóa đến trang trại sinh thái, khu du lịch thác nước, Trung Nguyên hướng tới khai thác giá trị không gian, cảnh quan và trải nghiệm.

Tuy nhiên, tổng diện tích quy hoạch của các dự án không đồng nghĩa với diện tích đất doanh nghiệp đã được giao, thuê hoặc đang có quyền sử dụng hợp pháp. Tương tự, việc công trình đã hình thành cũng không đồng nghĩa toàn bộ dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý hay đi vào khai thác theo kế hoạch.

Bài toán đặt ra với tham vọng địa ốc của ông chủ Trung Nguyên vì thế không chỉ nằm ở quy mô đất đai được công bố, mà còn ở khả năng biến những kế hoạch đầu tư kéo dài nhiều năm thành các dự án hoàn chỉnh, có pháp lý rõ ràng và tạo ra giá trị kinh tế bền vững.