Đau bụng kéo dài, sụt 10 kg vì tổn thương loét động mạch chủ

Bóc tách động mạch chủ điều trị vẫn đau bụng mất ăn, mất ngủ

Ông N. (61 tuổi, ngụ Củ Chi) có tiền sử xơ vữa động mạch chủ bụng, từng được chẩn đoán bóc tách động mạch chủ bụng loại B – đoạn dưới thận. Trong một năm, người bệnh được điều trị nội khoa và theo dõi định kỳ.

Tuy nhiên, những cơn đau bụng âm ỉ thường xuyên xuất hiện khiến ông mất ngủ, ăn uống kém và sụt khoảng 10 kg trong một năm. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, tình trạng đau trở nên liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám. Dựa trên tiền sử bệnh lý cùng triệu chứng hiện tại, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực nghi ngờ tổn thương động mạch chủ có dấu hiệu tiến triển và chỉ định chụp CT kiểm tra.

Kết quả hình ảnh cho thấy tổn thương loét tại động mạch chủ bụng đoạn dưới, trên nền bệnh lý động mạch chủ trước đó.

Theo các bác sĩ, đây là tổn thương cần được xử trí nhằm hạn chế nguy cơ tiến triển thành phình, bóc tách lan rộng hoặc thậm chí vỡ động mạch chủ – biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đặt stent graft che phủ vị trí loét

BS Trần Quang Thái, Khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, với những trường hợp xơ vữa động mạch chủ bụng chưa có biến chứng, người bệnh có thể được điều trị nội khoa, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và theo dõi định kỳ.

Tuy nhiên, khi xuất hiện các biến chứng như tổn thương loét tiến triển, hình thành huyết khối, phình động mạch, bóc tách hoặc đau bụng liên tục, người bệnh cần được đánh giá để xem xét can thiệp.

Ở trường hợp ông N., các bác sĩ lựa chọn đặt stent graft động mạch chủ bụng nhằm che phủ vị trí vết loét, tái lập dòng máu lưu thông qua lòng mạch và hạn chế tác động của dòng máu lên vùng thành mạch bị tổn thương.

BS Trần Quang Thái cho biết, trong quá trình can thiệp, các bác sĩ tiếp cận qua động mạch đùi bên trái, đưa ống thông có gắn stent từ động mạch ở đùi đến vị trí động mạch chủ bị tổn thương.

Sau đó, stent được đặt để che phủ vị trí tổn thương. Kết quả chụp kiểm tra sau can thiệp cho thấy stent nằm đúng vị trí, dòng máu lưu thông tốt và không ghi nhận biến chứng trong quá trình thực hiện.

Sau can thiệp, tình trạng đau bụng của ông N. giảm rõ rệt. Người bệnh ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường.

Bác sĩ thăm khám vết thương cho bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

Đau bụng bất thường không nên chủ quan

BS Trần Quang Thái phân tích, động mạch chủ là mạch máu lớn nhất trong cơ thể, đưa máu từ tim đến các cơ quan. Khi thành động mạch chủ bị tổn thương do xơ vữa, nguy cơ xuất hiện các tổn thương như loét, phình hoặc bóc tách có thể gia tăng.

Hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác có thể góp phần thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch. Những người đã được chẩn đoán bệnh lý động mạch chủ cần tuân thủ điều trị và tái khám đúng lịch để theo dõi diễn tiến.

Đặc biệt, không nên bỏ qua tình trạng đau bụng kéo dài, đau tăng dần, đau lan ra vùng lưng hoặc xuất hiện cơn đau bất thường so với trước đây. Thay vì tự theo dõi tại nhà, người bệnh cần được thăm khám sớm tại cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch – mạch máu để phát hiện kịp thời các biến chứng nguy hiểm và có hướng xử trí phù hợp.

Sau can thiệp, người bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định, kiểm soát huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch, kiểm soát mỡ máu, duy trì lối sống lành mạnh và ngừng hút thuốc lá.

Đau bụng kéo dài cần lưu ý khi:

Cơn đau xuất hiện dai dẳng hoặc tăng dần.

Đau lan ra vùng lưng.

Cơn đau có tính chất bất thường so với trước đây.

Người bệnh có tiền sử bệnh lý động mạch chủ, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc hút thuốc lá.

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