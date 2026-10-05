Đau bụng kéo dài, người phụ nữ 63 tuổi đi khám phát hiện dị vật quen thuộc trong bữa cơm

Đau bụng kéo dài, phát hiện dị vật đường tiêu hóa

Vừa qua, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nữ T.T.K.H. (63 tuổi, ngụ Vĩnh Long), trước đó khỏe mạnh, nhập viện vì đau bụng kéo dài.

Theo bệnh sử, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện đau âm ỉ vùng hố chậu trái. Cơn đau liên tục và tăng dần, kèm sốt, lạnh run. Bệnh nhân đã tự uống thuốc điều trị nhưng triệu chứng không thuyên giảm nên đến bệnh viện thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp chụp MSCT bụng có cản quang và thực hiện các xét nghiệm, cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng, kèm một ổ mủ bất thường, nghi do dị vật làm thủng đại tràng sigma, gây viêm phúc mạc khu trú tại hố chậu trái. Bệnh nhân được tư vấn phẫu thuật cấp cứu.

Ảnh: BVCC

Dị vật đường tiêu hóa là xương cá nằm trong ổ mủ

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành nội soi ổ bụng qua 3 vết mổ nhỏ để kiểm tra. Trong ổ bụng vùng hông trái có một khối viêm được mạc nối lớn bao bọc và dính chặt vào thành bụng.

Các bác sĩ hút ra khoảng 200 ml mủ đục. Trong ổ mủ phát hiện một dị vật là xương cá.

Ê-kíp tiến hành bóc tách khối viêm, cắt một phần mạc nối lớn viêm dính, khâu lại lỗ thủng đại tràng sigma, lau rửa sạch ổ bụng, kiểm soát ổ nhiễm trùng và đặt 2 ống dẫn lưu. Một ống dẫn lưu hố chậu trái ra hông trái, ống còn lại dẫn lưu túi cùng Douglas ra hố chậu phải.

Dị vật đường tiêu hóa có thể gây thủng ruột

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về khoa điều trị trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và không sốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát tình trạng nhiễm trùng, chức năng tiêu hóa và ổ bụng, đồng thời điều trị hậu phẫu theo phác đồ.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng nhiễm trùng ổn định, bệnh nhân đã đại tiện, đi lại được và được xuất viện.

Theo BS.CKII Lê Tòng Bá, Phó khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, dị vật đường tiêu hóa là tình trạng không hiếm gặp. Phần lớn dị vật nhỏ, không sắc nhọn có thể tự di chuyển qua đường tiêu hóa và được đào thải mà không gây biến chứng.

Tuy nhiên, những dị vật có đầu nhọn hoặc cạnh sắc như xương cá, xương gà, tăm tre... có nguy cơ mắc kẹt hoặc xuyên qua thành ống tiêu hóa. Khi đó, dị vật có thể gây tổn thương khu trú, dẫn đến viêm nhiễm, áp xe hoặc thủng ruột.

Chính vì vậy, người bệnh có thể chỉ xuất hiện những triệu chứng không đặc hiệu như đau bụng âm ỉ kéo dài, sốt, rét run, chán ăn, mệt mỏi hoặc rối loạn tiêu hóa. Khi có các biểu hiện này, đặc biệt sau khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng.