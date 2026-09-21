Đau bụng âm ỉ, người phụ nữ 63 tuổi thủng đại tràng, áp xe ổ bụng vì xương cá

Phát hiện xương cá trong ổ mủ

Bệnh nhân T.T.K.H., 63 tuổi ở Vĩnh Long, trước đó khỏe mạnh, bắt đầu đau vùng hố chậu trái khoảng 5 ngày trước khi nhập viện. Cơn đau liên tục, tăng dần, kèm sốt và lạnh run. Người bệnh đã tự uống thuốc điều trị nhưng triệu chứng không cải thiện nên đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long thăm khám.

Tại Khoa Ngoại Tổng quát, các bác sĩ thăm khám lâm sàng, kết hợp MSCT bụng có cản quang và các xét nghiệm, cận lâm sàng chuyên sâu. Kết quả cho thấy bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng và một ổ mủ bất thường, nghi dị vật làm thủng đại tràng Sigma, gây viêm phúc mạc khu trú tại hố chậu trái.

Trước tình trạng này, bệnh nhân được tư vấn phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành nội soi ổ bụng qua 3 vết mổ nhỏ. Khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện tại vùng hông trái có một khối viêm được mạc nối lớn bao bọc và dính chặt vào thành bụng.

Khoảng 200 ml mủ đục được hút ra. Đáng chú ý, bên trong ổ mủ có một dị vật là xương cá.

Các bác sĩ tiến hành bóc tách khối viêm, cắt một phần mạc nối lớn bị viêm dính, đồng thời khâu lại lỗ thủng đại tràng Sigma. Ổ bụng được lau rửa sạch, kiểm soát ổ nhiễm trùng và đặt hai ống dẫn lưu, gồm dẫn lưu hố chậu trái ra hông trái và dẫn lưu túi cùng Douglas ra hố chậu phải.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không sốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi tình trạng nhiễm trùng, chức năng tiêu hóa và ổ bụng, đồng thời điều trị hậu phẫu theo phác đồ.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng nhiễm trùng ổn định, bệnh nhân đại tiện, đi lại được và được xuất viện.

Không chủ quan khi đau bụng kéo dài

BS.CKII Lê Tòng Bá, Phó khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết dị vật đường tiêu hóa không phải tình trạng hiếm gặp. Phần lớn dị vật nhỏ, không sắc nhọn có thể tự di chuyển qua đường tiêu hóa và được đào thải mà không gây biến chứng.

Tuy nhiên, những dị vật có đầu nhọn hoặc cạnh sắc như xương cá, xương gà, tăm tre… có nguy cơ mắc kẹt hoặc xuyên qua thành ống tiêu hóa. Khi đó, dị vật có thể gây tổn thương khu trú, dẫn đến viêm nhiễm, áp xe hoặc thủng ruột.

Ổ áp xe kèm dị vật trên phim chụp - Ảnh BVCC

Đáng lưu ý, biểu hiện ban đầu có thể không điển hình. Người bệnh chỉ có thể xuất hiện đau bụng âm ỉ kéo dài, sốt, rét run, chán ăn, mệt mỏi hoặc rối loạn tiêu hóa.

BS. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đánh giá, các biến chứng ngoại khoa cấp cứu như thủng đại tràng, áp xe ổ bụng do dị vật xuyên thành đòi hỏi chẩn đoán hình ảnh chính xác và can thiệp phẫu thuật nhằm kiểm soát ổ nhiễm trùng, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

Người bệnh cần đi khám khi có các dấu hiệu bất thường để được đánh giá, đặc biệt khi triệu chứng tăng dần hoặc không đáp ứng với tự điều trị.

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