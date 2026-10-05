Đau bụng âm ỉ kéo dài, người đàn ông Lào 59 tuổi tắc ruột hoàn toàn

Tắc ruột hoàn toàn vì ung thư đại tràng

Nam người bệnh 59 tuổi, quốc tịch Lào, vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 phẫu thuật cấp cứu do tắc ruột hoàn toàn trên nền u đại tràng trái giai đoạn tiến triển.

Khoảng một tháng trước nhập viện, người bệnh xuất hiện đau bụng âm ỉ từng đợt nhưng chưa được điều trị triệt để. Hai ngày trước khi đến Bệnh viện 19-8, đau tăng rõ rệt, chuyển thành những cơn đau quặn, bụng chướng nhiều và nôn liên tục.

Do người bệnh là người nước ngoài, việc khai thác tiền sử và diễn biến bệnh gặp một số khó khăn về ngôn ngữ. Tuy nhiên, qua thăm khám kết hợp chẩn đoán hình ảnh cấp cứu, các bác sĩ xác định khối u đại tràng trái gây tắc ruột hoàn toàn, đồng thời ghi nhận các tổn thương nghi di căn.

ThS.BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 cho biết, tắc ruột hoàn toàn cần được xử trí sớm. Khi lòng ruột bị bít tắc, đoạn ruột phía trên tiếp tục giãn do ứ hơi và dịch. Nếu kéo dài, thành ruột có thể thiếu máu, hoại tử hoặc thủng, dẫn đến viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn nặng.

Hình ảnh khối u gây tắc ruột hoàn toàn trên phim chụp - Ảnh BVCC

Không đơn thuần là bài toán cắt khối u

Ca bệnh đặt ra nhiều thách thức do người bệnh béo phì, đồng thời mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu. Những yếu tố này khiến quá trình gây mê, hồi sức và lựa chọn phương án phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ.

Đáng chú ý, đại tràng phía trên khối u đã giãn nhiều, chứa lượng lớn dịch và phân. Trong tình huống này, nếu cắt đoạn ruột chứa u rồi nối lại ngay trong cùng một thì mổ, nguy cơ rò miệng nối có thể tăng cao.

Sau hội chẩn, ê-kíp thống nhất thực hiện phẫu thuật Hartmann: cắt đoạn đại tràng mang khối u, đóng đầu dưới và đưa đầu đại tràng phía trên ra ngoài làm hậu môn nhân tạo.

Mục tiêu trước mắt là giải quyết tình trạng tắc ruột, hạn chế nguy cơ biến chứng sau mổ và tạo điều kiện để người bệnh hồi phục trước khi tiếp tục được đánh giá, xây dựng kế hoạch điều trị ung thư.

BSCKII Mai Tiến Dũng, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 1908 cho biết, trường hợp này khó do người bệnh béo phì, có nhiều bệnh lý nền và khối u đại tràng đã gây tắc ruột hoàn toàn. Trong phẫu thuật cấp cứu, ưu tiên là lựa chọn phương án vừa giải quyết tình trạng tắc nghẽn, vừa bảo đảm an toàn tối đa.

Theo bác sĩ, với đại tràng giãn nhiều và nguy cơ rò miệng nối cao, phẫu thuật Hartmann là lựa chọn phù hợp. Sau khi vượt qua giai đoạn cấp cứu, người bệnh sẽ tiếp tục được đánh giá để xây dựng chiến lược điều trị ung thư trong giai đoạn tiếp theo.

Đến ngày thứ 5 sau phẫu thuật, người bệnh tiến triển thuận lợi. Bụng mềm, hậu môn nhân tạo đã hoạt động, các chỉ số huyết áp và đường huyết được kiểm soát, dẫn lưu ổn định. Người bệnh tỉnh táo, tinh thần tốt và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Ca bệnh là lời cảnh báo về việc không nên bỏ qua những triệu chứng kéo dài ở đường tiêu hóa. Đừng chờ đau bụng chuyển thành cơn quặn mới đi khám. Đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện, táo bón hoặc tiêu chảy bất thường, chướng bụng, đi ngoài ra máu hay sút cân không rõ nguyên nhân đều cần được thăm khám.

Phát hiện ung thư đại trực tràng trước khi xuất hiện biến chứng tắc ruột giúp việc điều trị chủ động hơn, đồng thời có thể tránh được tình trạng người bệnh phải bước vào một cuộc phẫu thuật cấp cứu trong điều kiện nhiều nguy cơ.

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