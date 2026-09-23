Đau bụng âm ỉ, cụ ông 82 tuổi phát hiện u nhầy ruột thừa hiếm gặp

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân N.V.T. (82 tuổi, trú phường Hà Lầm) mắc u nhầy ruột thừa. Đáng chú ý, triệu chứng của người bệnh không điển hình và tổn thương khối u chưa được xác định rõ trên phim chụp cắt lớp vi tính (CT) trước phẫu thuật.

U ruột thừa trong phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân có tiền sử cắt thận phải, đến bệnh viện khám do đau bụng âm ỉ vùng hố chậu phải, thỉnh thoảng xuất hiện từng cơn đau quặn. Qua thăm khám, người bệnh không sốt, không buồn nôn, không rối loạn tiêu hóa nhưng có phản ứng thành bụng rõ tại hố chậu phải.

Kết quả chụp CT ghi nhận ruột thừa tăng nhẹ kích thước cùng một số bất thường khác như sỏi túi mật, giãn nhẹ đường mật trong và ngoài gan, nang thận trái. Tuy nhiên, hình ảnh thời điểm này chưa đủ tiêu chuẩn xác định khối u ruột thừa. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi thăm dò, đồng thời xử trí tổn thương.

Trong quá trình nội soi ổ bụng, ê-kíp do BS.CKII Chu Mạnh Tường, Phó Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện, phát hiện vùng hố chậu phải viêm và tại gốc ruột thừa xuất hiện một khối u, kích thước bất thường.

Theo các bác sĩ, vị trí khối u khiến việc xử trí phức tạp hơn so với một ca cắt ruột thừa thông thường. Nếu không lấy hết tổn thương hoặc làm vỡ khối u trong quá trình phẫu thuật có thể làm tăng nguy cơ phát tán tế bào u vào ổ bụng.

Thay vì chỉ cắt ruột thừa, phẫu thuật viên tiến hành bóc tách sát gốc ruột thừa, cắt một phần đáy manh tràng kèm toàn bộ ruột thừa nhằm bảo đảm diện cắt an toàn. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định bệnh nhân mắc u nhầy ruột thừa, diện cắt không có u.

BS.CKII Chu Mạnh Tường cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, trong khi người bệnh đã 82 tuổi nên các triệu chứng lâm sàng có thể không rõ ràng. Ngay trên hình ảnh CT ban đầu cũng chưa phát hiện được tổn thương khối u nên nguy cơ bỏ sót chẩn đoán khá cao. Khối u lại nằm ngay tại gốc ruột thừa, đòi hỏi phẫu thuật viên phải quan sát kỹ và đánh giá tổn thương ngay trong cuộc mổ để lựa chọn phương án xử trí phù hợp.

Theo bác sĩ, nếu chỉ cắt ruột thừa thông thường, khối u có nguy cơ bị vỡ hoặc diện cắt không bảo đảm. Sau phẫu thuật, các bác sĩ hội chẩn lại phim CT bụng và nhận định hình ảnh trước mổ cũng chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán u.

Người bệnh phục hồi tốt sau phẫu thuật u ruột thừa. Ảnh: BVCC.

U ruột thừa là bệnh lý hiếm gặp, gồm nhiều dạng tổn thương khác nhau như u nhầy, u thần kinh nội tiết hoặc ung thư biểu mô ruột thừa. Một số trường hợp có biểu hiện không đặc hiệu, dễ nhầm với các bệnh lý vùng bụng khác.

Đặc biệt, u nhầy ruột thừa nếu tiến triển hoặc vỡ có thể gây những biến chứng nghiêm trọng trong ổ bụng, vì vậy việc phát hiện và xử trí phù hợp có ý nghĩa quan trọng.

Với bệnh nhân 82 tuổi này, phương pháp phẫu thuật nội soi giúp hạn chế mức độ xâm lấn, giảm đau và nguy cơ biến chứng sau mổ. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh phục hồi tốt và được tiếp tục theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, không nên chủ quan khi xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng hố chậu phải hoặc các biểu hiện tiêu hóa bất thường kéo dài.

Người bệnh không nên tự mua thuốc điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết, qua đó phát hiện và xử trí sớm những bệnh lý có nguy cơ gây biến chứng.