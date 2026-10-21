Đầu bugi trắng báo hiệu điều gì về xe của bạn

Đầu bugi trắng, đặc biệt khi có vẻ ngoài phấn trắng hoặc cháy xém, thường cho thấy bugi đang bị quá nhiệt. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất đánh lửa mà còn có thể là dấu hiệu của các vấn đề bên trong động cơ cần được kiểm tra kỹ lưỡng.

Đầu bugi trắng thường báo hiệu hiện tượng quá nhiệt, ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ cần được kiểm tra sớm. Ảnh: SlashGear

Đầu bugi là bộ phận nằm trong buồng đốt, nơi tia lửa điện được tạo ra để đánh cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí. Quan sát màu sắc và tình trạng của đầu bugi là cách đơn giản nhưng hiệu quả để đánh giá sức khỏe của bugi cũng như hoạt động của động cơ.

Thông thường, đầu bugi khỏe mạnh có màu nâu nhạt hoặc xám. Nếu đầu bugi chuyển sang màu đen, có thể do hỗn hợp nhiên liệu quá giàu hoặc đánh lửa kém. Trong khi đó, đầu bugi trắng, đặc biệt khi có bề mặt phấn hoặc dấu hiệu cháy xém, thường báo hiệu bugi bị quá nhiệt, có thể dẫn đến hư hại vật lý như xuất hiện các vết rỗ hoặc phồng rộp trên điện cực.

Nguyên nhân gây quá nhiệt đầu bugi có thể bao gồm hỗn hợp nhiên liệu quá nghèo, hệ thống làm mát hoạt động không hiệu quả hoặc động cơ phải chịu tải nặng liên tục. Ngoài ra, việc sử dụng bugi có dải nhiệt không phù hợp cũng làm tăng nguy cơ quá nhiệt. Dải nhiệt của bugi cho biết khả năng tản nhiệt tại đầu bugi, bugi nóng giữ nhiệt lâu hơn trong khi bugi lạnh tản nhiệt nhanh hơn.

Khi phát hiện đầu bugi có dấu hiệu quá nhiệt như phồng rộp hoặc chảy, việc kiểm tra toàn diện động cơ là cần thiết. Chỉ thay bugi mà không xử lý nguyên nhân gốc rễ có thể dẫn đến hư hại nặng hơn về sau, ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ động cơ.

Việc lựa chọn bugi phù hợp với loại động cơ và tuân thủ đúng hướng dẫn lắp đặt cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo bugi hoạt động ổn định, tránh hiện tượng quá nhiệt. Chủ xe nên kiểm tra định kỳ và thay bugi khi cần thiết để duy trì hiệu suất vận hành tối ưu.