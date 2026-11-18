Chiều 18/11, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 11, bà Trần Thị Bé Bảy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, Lễ hội "Hành trình cá tra Đồng Tháp" sẽ diễn ra trong bốn ngày (3-6/12).

Dịp này, đầu bếp nổi tiếng thế giới Martin Yan (đầu bếp người Mỹ gốc Hoa, nhân vật chính trong chương trình dạy nấu ăn trên chương trình truyền hình nổi tiếng toàn cầu Yan Can Kook) sẽ trình diễn chế biến các món ăn từ cá tra.

Bà Trần Thị Bé Bảy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin về Lễ hội cá tra tại cuộc họp.

Theo bà Bé Bảy, Ban tổ chức xác định chủ đề "Từ dòng Mê Kông đến bàn ăn thế giới" nhấn mạnh sự chuyển biến tích cực của ngành hàng cá tra.

Thời gian diễn ra lễ khai mạc tối 3/12, bế mạc vào lúc 19h ngày 6/12.

Địa điểm tổ chức sẽ diễn ta tại phường Hồng Ngự, An Bình (tỉnh Đồng Tháp), trong đó địa điểm chính diễn ra lễ hội tại quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Hồng Ngự).

Dự kiến tham dự các hoạt động tại lễ hội có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh ngành hàng cá tra, người nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...

Theo đó, ngành cá tra Đồng Tháp cam kết phát triển sản xuất theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững; tạo ra các giá trị xã hội, giúp cải thiện đời sống người dân; giảm rủi ro môi trường và khan hiếm nguồn lực sinh thái, đáp ứng ngày càng cao các tiêu chí nhập khẩu của thị trường quốc tế.

Lễ hội được kỳ vọng tạo động lực mới cho hệ thống nuôi trồng thủy sản, một trong những ngành hàng chủ lực của địa phương, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư và đưa con cá tra Đồng Tháp đi xa hơn nữa trên bản đồ ẩm thực và thương mại toàn cầu.

Công nhân chế biến các sản phẩm từ cá tra.

Trong khuôn khổ lễ hội, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức không gian triển lãm "Hành trình Cá tra Đồng Tháp", trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia.

Đáng chú ý khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm ẩm thực cá tra các nước tại khu vực "Ẩm thực cá tra - vươn xa thế giới" (From the Mekong River to Tables Around the World).

Điểm nhấn của lễ hội là các buổi "Yan Can Cook trình diễn các món từ cá tra" trong ba ngày 3, 4 và 5/12; mua sắm tại phiên chợ hàng Việt khu vực biên giới - Hồng Ngự...

Đây cũng là dịp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của ngành hàng cá tra, kết nối các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, đáp ứng ngày càng cao các tiêu chí nhập khẩu của thị trường trong nước và quốc tế.