Đầu bếp Việt giành 102 huy chương tại Battle of the Chefs 2026 ở Malaysia

Các đầu bếp Việt Nam vui mừng nhận cúp tại Battle of the Chefs 2026 ở Malaysia.

Tại cuộc thi, Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn (SPC) giành cúp vô địch toàn đoàn cùng 102 huy chương, gồm 28 huy chương Vàng, 36 huy chương Bạc và 38 huy chương Đồng. Đoàn có hơn 50 đầu bếp cùng đội ngũ huấn luyện đến từ SPC, Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam (VCF) và Liên Chi hội Bánh Việt Nam (VNBA) tham gia nhiều nội dung chuyên môn.

Bên cạnh cúp vô địch toàn đoàn, đoàn còn giành cúp The Best Young Chefs cùng nhiều cúp ở các nội dung đồng đội, bánh mì, chocolate, trang trí bánh và điêu khắc rau củ quả. Thành tích góp phần khẳng định năng lực của đầu bếp Việt, mở thêm cơ hội quảng bá văn hóa ẩm thực và phát triển du lịch Việt Nam ra thế giới.

Ở nội dung Team 5 Otto Chef, nhóm đầu bếp giành cúp gồm: Nguyễn Trần Bảo Ân, Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Lê Quốc Huy, Nguyễn Hoàng Lưu và Nguyễn Hoàng Phi Hùng. Cúp Team 4 thuộc về nhóm Nguyễn Trần Bảo Ân, Nguyễn Minh Nhí, Nguyễn Thiện Lâm và Nguyễn Lê Quốc Huy.

Hai đầu bếp Nguyễn Minh Nhí và Nguyễn Trần Bảo Ân cùng giành cúp ở nội dung Mami Chef và nội dung đồng đội hai người tiệc Giáng sinh. Tại nội dung Team 2 Rich, cúp thuộc về Dương Minh Trí và Đặng Dược Thảo. Hai đầu bếp Từ Nguyên Bảo Trân và Phan Thuý Oanh giành cúp ở nội dung đồng đội hai người tiệc catering.

Các nội dung cá nhân cũng ghi nhận nhiều thành tích nổi bật: Đầu bếp Nguyễn Minh Nhí giành cúp The Best Bánh Mì Việt Nam; Đỗ Minh Hiệp giành cúp The Best Bánh Mì Trưng Bày; Nguyễn Thiện Lâm giành cúp The Best Bon Bon Chocolate. Cúp Kem Merry Lady thuộc về đầu bếp Cao Thị Hoà.

Ở nhóm nội dung điêu khắc, đầu bếp Nguyễn Đức Quyền giành cúp The Best Carving chuyên nghiệp; Phan Thị Yến Vi giành cúp Carving Young Chefs. Những kết quả này cho thấy khả năng của các đầu bếp Việt ở cả kỹ thuật chế biến, tạo hình và trình bày sản phẩm.

Niềm vui của các đầu bếp Việt khi thành quả nỗ lực được ghi nhận trên đấu trường quốc tế.

Cuộc thi Battle of the Chefs 2026 diễn ra từ ngày 21 - 24/10 tại SPICE Arena, Penang, do Hiệp hội Đầu bếp Penang tổ chức. Trong kỳ thi lần thứ 20 có quy mô hơn 2.000 thí sinh và hơn 100 giám khảo được chứng nhận đến từ nhiều quốc gia. Cuộc thi cấp châu lục được Worldchefs công nhận, có hơn 90 hạng mục dành cho đầu bếp trẻ và đầu bếp chuyên nghiệp.

Khởi đầu năm 1988, Battle of the Chefs từng bước trở thành điểm hẹn giao lưu nghề nghiệp quốc tế. Sân chơi này tạo cơ hội để đầu bếp thể hiện kỹ năng, tiếp cận cách làm mới và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Với thí sinh Việt Nam, việc tham gia thi đấu còn giúp đối chiếu năng lực chuyên môn, rèn luyện khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Các đầu bếp Việt tự hào khoe cúp và huy chương sau phần thi tranh tài cùng đồng nghiệp quốc tế.

Ông Phạm Sơn Vương, Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam, cho biết thành tích của đoàn cho thấy đầu bếp Việt Nam có khả năng cạnh tranh khi được đào tạo, chuẩn bị nghiêm túc và có cơ hội cọ xát quốc tế. Riêng lĩnh vực bánh, Việt Nam có lợi thế về nguyên liệu, hương vị và những câu chuyện văn hóa gắn với từng sản phẩm. Bánh mì có thể phát triển nhiều cách thể hiện nhưng vẫn giữ dấu ấn Việt. Để khai thác tiềm năng này, người làm nghề cần đầu tư kỹ thuật, chuẩn hóa chất lượng và hiểu nhu cầu thực khách.

Theo ông Vương, điều đáng trân trọng là tinh thần nỗ lực của thí sinh. Một sản phẩm dự thi đòi hỏi sự kết hợp giữa ý tưởng, tay nghề, quản lý thời gian và khả năng phối hợp. Huy chương ghi nhận kết quả, còn kinh nghiệm tích lũy giúp mỗi đầu bếp trưởng thành. Ông mong các thí sinh tiếp tục học hỏi, chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp, đưa những điều tiếp thu được vào công việc, góp phần nâng chất lượng dịch vụ ẩm thực và tạo thêm giá trị cho nghề bếp.

Đặc biệt, những giải thưởng dành cho bánh mì mang ý nghĩa đáng chú ý khi một món ăn quen thuộc được thể hiện trong không gian thi đấu chuyên nghiệp. Cùng với kết quả ở nội dung chocolate và trang trí bánh, thành tích lần này gợi mở cơ hội phát triển sản phẩm phục vụ nhu cầu thưởng thức, quà tặng và trải nghiệm du lịch.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Bánh Việt Nam, cho biết bánh Việt có tiềm năng nhờ nguồn nguyên liệu phong phú và hương vị gắn với đời sống từng vùng miền. Kết hợp kỹ thuật hiện đại với hiểu biết về nguyên liệu sẽ giúp người làm bánh phát triển sản phẩm phù hợp thị hiếu, giữ nét riêng.

Bà Minh cho rằng, nỗ lực của thí sinh cần được nhìn nhận ở cả quá trình. Nghề bánh đòi hỏi tính chính xác, sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát nhiều công đoạn, bởi một chi tiết chưa đạt có thể ảnh hưởng đến sản phẩm. Vì vậy, tinh thần cầu thị, chịu khó rèn luyện và bình tĩnh xử lý tình huống rất quan trọng. Bà mong các đầu bếp giữ niềm vui với nghề, tiếp tục thử nghiệm, học hỏi. Khi kiến thức được chia sẻ rộng hơn, thành quả cuộc thi sẽ góp phần phát triển đội ngũ làm bánh Việt Nam.

Đánh giá về kết quả của đoàn, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết chiến thắng lần này góp phần khẳng định vị thế đầu bếp Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Các đầu bếp đã mang tinh hoa ẩm thực Việt đến với bạn bè các nước, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tạo thêm sức hút cho du lịch.

Theo bà Khánh, thành tích của đoàn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nghề. Những huy chương, cúp chuyên môn tạo động lực để đầu bếp tiếp tục rèn luyện, phát triển sản phẩm và nâng chất lượng phục vụ. Việc chuyển kinh nghiệm thi đấu thành chất lượng món ăn, dịch vụ hằng ngày sẽ giúp kết quả này tiếp tục phát huy giá trị, đưa hương vị Việt đến gần hơn với thực khách quốc tế.

Tương tự, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đã bày tỏ niềm vui, tự hào và gửi lời chúc mừng đoàn đầu bếp Việt Nam. Ông ghi nhận công sức, tinh thần yêu nghề và nỗ lực của các thành viên. Theo ông, thành tích tại các cuộc thi đầu bếp tài năng thế giới và khu vực đang góp phần làm đẹp hình ảnh du lịch, văn hóa Việt Nam. Ông cũng chúc các đầu bếp tiếp tục tỏa sáng, mang tinh hoa ẩm thực dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế.