Đầu bếp U50 có ngoại hình giống tỷ phú Elon Musk, bán thịt nướng đắt hàng

Ma Jianping (48 tuổi) đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc, sau khi những đoạn video ghi lại cảnh anh nướng thịt tại nhà hàng lan truyền, theo Mail.

Nhiều thực khách nhận xét Ma có ngoại hình giống hệt tỷ phú Elon Musk. Không ít người tìm đến nhà hàng chỉ để tận mắt gặp "bản sao" ông chủ Tesla và chụp ảnh cùng anh.

Ma Jianping hiện là đồng sở hữu nhà hàng Yilan ở Tongchuan, tỉnh Thiểm Tây. Anh cho biết doanh thu của nhà hàng tăng gấp đôi sau khi video quay cảnh anh nướng thịt lan truyền. Video thu hút hơn 1,3 triệu lượt yêu thích trên nền tảng Douyin.

Trên thực tế, sự giống nhau giữa Ma và Elon Musk đã được khách hàng nhận ra từ trước khi anh trở thành hiện tượng mạng.

Trước khi kinh doanh nhà hàng, Ma từng làm thợ điện. Anh thấy khá bất ngờ vì đột ngột nổi tiếng, đồng thời cảm thấy "ngại ngùng, hồi hộp".

Anh không có ý định tận dụng danh tiếng để chuyển sang livestream hay tìm cách kiếm tiền từ hình ảnh của mình. Anh muốn tiếp tục tập trung vào công việc bán hàng.

Khách hàng dành lời khen cho Ma vì anh vẫn giữ nguyên giá bán các món ăn dù lượng khách tăng mạnh sau khi nổi tiếng.

Vì ngoại hình giống Elon Musk, anh Ma trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt meme do AI tạo ra.

Đầu bếp nướng thịt trở thành hiện tượng mạng vì ngoại hình giống hệt tỷ phú Elon Musk. Ảnh: CGTN

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên một người đàn ông có ngoại hình giống tỷ phú Elon Musk được cộng đồng mạng chú ý. Năm 2022, một người đàn ông Trung Quốc tên Ma Yilong gây chú ý trên mạng vì có diện mạo được cho là rất giống Elon Musk.

Sau khi những bức ảnh so sánh lan truyền, Elon Musk viết trên nền tảng X (trước đây là Twitter) rằng: “Tôi muốn gặp anh chàng này, nếu anh ta là người thật. Thời buổi deepfake thế này thì thật khó mà biết được”.

Đầu năm 2026, một nông dân ở tỉnh Liêu Ninh đã có hơn 120.000 người theo dõi nhờ thường xuyên ăn mặc giống tỷ phú Jensen Huang. Người này bắt chước phong cách đặc trưng của CEO Nvidia, từ áo khoác da màu đen đến cặp kính đeo.