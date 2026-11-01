Đầu bếp nổi tiếng tiết lộ 4 bí kíp giúp trẻ nhỏ bớt kén ăn

Trẻ kén ăn là nỗi băn khoăn của nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt khi con thường xuyên từ chối rau xanh hoặc những món chưa từng thử.

Tuy nhiên, thay vì ép trẻ ăn theo ý muốn của người lớn, cha mẹ có thể điều chỉnh cách tiếp cận để con dần làm quen với nhiều loại thực phẩm.

Dưới đây là 4 lời khuyên thiết thực từ các đầu bếp nổi tiếng được The Guardian tổng hợp.

Cho trẻ tiếp xúc nhiều với thực phẩm mới

Kiên nhẫn giới thiệu món ăn mới bên cạnh những thực phẩm quen thuộc để trẻ từng bước làm quen với hương vị và kết cấu khác biệt. (Nguồn: suckhoedoisong)

Trẻ từ chối một món ăn ngay lần đầu nếm thử không đồng nghĩa trẻ sẽ mãi không thích món đó.

Trên thực tế, trẻ nhỏ thường cần nhiều lần tiếp xúc mới có thể quen với hương vị, mùi thơm và kết cấu của thực phẩm, nhất là những món có vị hoặc cảm giác khác biệt so với thức ăn hằng ngày.

Vì vậy, cha mẹ không nên vội loại bỏ món ăn khỏi thực đơn sau một lần trẻ từ chối.

Thay vào đó, hãy kiên nhẫn giới thiệu lại vào những bữa khác, đồng thời kết hợp với nguyên liệu quen thuộc để trẻ dễ đón nhận hơn.

Đầu bếp người Anh Rosie Birkett khuyến nghị đặt món mới bên cạnh những món trẻ yêu thích, giúp con có cảm giác an tâm khi khám phá hương vị lạ.

Cùng quan điểm này, đầu bếp kiêm tác giả ẩm thực Meera Sodha gợi ý kết hợp nguyên liệu mới với thực phẩm trẻ đã quen thuộc.

Thay đổi kết cấu món ăn

Sự kén chọn đôi khi không bắt nguồn từ hương vị mà từ kết cấu của thực phẩm.

Chẳng hạn, một đứa trẻ có thể không thích súp lơ xanh nấu quá mềm, nhưng lại hào hứng hơn khi rau được hấp vừa chín tới, vẫn giữ độ giòn.

Bởi vậy, cùng một nguyên liệu nhưng cách chế biến khác nhau có thể tạo ra trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, giúp trẻ dễ dàng đón nhận món ăn hơn.

Đầu bếp kiêm tác giả ẩm thực Helen Goh khuyến khích cha mẹ linh hoạt điều chỉnh cách chế biến theo sở thích của từng bé.

Chẳng hạn, với món gà, trẻ có thể thích phần ức thái nhỏ, cuốn cùng bánh tortilla hơn phần đùi còn nguyên da. Tương tự, súp lơ xanh có thể được chế biến mềm hoặc giữ độ giòn tùy khẩu vị.

Khuyến khích trẻ tham gia chuẩn bị bữa ăn

Để trẻ tự lựa chọn nguyên liệu và góp sức chế biến giúp khơi gợi sự tò mò, hào hứng với món ăn. (Nguồn: iStock)

Khi được trực tiếp lựa chọn nguyên liệu và tham gia chế biến, trẻ có cơ hội tiếp xúc với thực phẩm bằng nhiều giác quan, từ quan sát màu sắc, chạm vào nguyên liệu đến cảm nhận mùi hương.

Quá trình này có thể khơi gợi sự tò mò, giúp trẻ bớt e dè trước những món ăn chưa quen thuộc.

Bên cạnh đó, cảm giác được tự mình lựa chọn và đóng góp vào bữa ăn cũng giúp trẻ chủ động hơn khi thưởng thức thành quả.

Đầu bếp truyền hình người Anh Tom Kerridge khuyến khích con trai tự xâu ớt chuông vào xiên nướng hoặc lựa chọn nguyên liệu làm pizza.

Trong khi đó, đầu bếp Meera Sodha gợi ý chuẩn bị những món ăn có thể tùy chỉnh theo khẩu vị, chẳng hạn falafel ăn kèm nhiều loại rau và nước sốt.

Tùy theo độ tuổi, cha mẹ có thể giao cho trẻ những công đoạn đơn giản như rửa rau, trộn nguyên liệu, xếp thức ăn hoặc trang trí đĩa.

Không dùng đồ ăn làm phần thưởng hay hình phạt

Khi cha mẹ dùng bánh kẹo để thưởng cho trẻ sau khi ăn rau, hoặc cấm một món ăn như hình phạt, trẻ có thể dần xem đồ ngọt là phần thưởng hấp dẫn hơn những thực phẩm khác.

Cách ứng xử này cũng dễ khiến trẻ hình thành tâm lý ăn uống theo sự trao đổi, thay vì tập trung vào hương vị và cảm giác no đói của bản thân.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên giữ thái độ bình thường với mọi nhóm thực phẩm, tránh gắn đồ ăn với những đánh giá như “tốt”, “xấu” hay phần thưởng cho hành vi ngoan.

Đầu bếp kiêm tác giả sách nấu ăn Ravneet Gill khuyên cha mẹ không nên mặc định đồ ngọt là món quà đặc biệt, cũng không cần chuẩn bị một bữa ăn riêng mỗi khi trẻ từ chối món chính.

Cụ thể, đầu bếp Marie Mitchell đề xuất để người lớn quyết định thực đơn, nhưng trao cho trẻ quyền lựa chọn lượng thức ăn muốn ăn.

Cách tiếp cận này vừa giúp cha mẹ duy trì sự đa dạng trong bữa ăn, vừa tôn trọng cảm giác đói, no và khả năng lựa chọn của trẻ.

(theo The Guardian)