Đầu bếp dành bốn tháng để tạo ra chiếc bánh cưới ấn tượng nặng nửa tấn

Chuyên gia làm bánh người Tây Ban Nha, Marc Suárez, vừa ra mắt kiệt tác ấn tượng nhất sự nghiệp: chiếc bánh cưới cao 3,5 mét, rộng 1,8 mét và nặng 500 kg. Công trình nghệ thuật này do một gia đình hoàng gia Ả Rập Xê Út đặt hàng cho lễ cưới xa hoa diễn ra tại Nhà hát Opera Garnier (Paris).

Hình ảnh chiếc bánh cưới cao 3,5 mét, rộng 1,8 mét và nặng nửa tấn. Ảnh: Oddity Central

Nhìn từ bên ngoài, tác phẩm giống một hiện vật bảo tàng tráng lệ hơn là món ăn truyền thống. Để biến tầm nhìn thành hiện thực, Suárez đã dành 1,5 tháng thiết kế và thêm 4 tháng thi công liên tục, với tổng thời gian lên tới 1.800 giờ làm việc.

Khối lượng công việc khổng lồ khiến nam nghệ sĩ không thể tự thực hiện một mình như thường lệ. Anh phải huy động sự trợ giúp từ đồng nghiệp, người thân và cả phụ huynh của họ. Riêng công đoạn nặn, phối màu và kết nối 33.000 cánh hoa bằng bột đường lên thân cấu trúc đã là một nỗ lực phi thường của cả tập thể.

Toàn bộ cấu trúc được tạo hình từ bột đường và sô-cô-la trắng. Ảnh: Oddity Central

Chia sẻ về sự kỳ công này, Marc Suárez cho biết cặp đôi mong muốn một biểu tượng tầm cỡ để tôn vinh không gian tráng lệ của buổi lễ, thay vì một món đồ ngọt thông thường. Để đáp ứng yêu cầu đó, toàn bộ diện mạo bề thế của công trình đều được tạo hình tỉ mỉ từ bột đường và sô-cô-la trắng nặn tay, trong khi phần cốt bánh thật chỉ chiếm một tỉ lệ vô cùng khiêm tốn.