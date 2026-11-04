Đầu bếp chuyên nghiệp tranh tài Hội thi Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế

28 đầu bếp đến từ các khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng tranh tài Hội thi "Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế".

Với chủ đề "Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế", cuộc thi lần thứ 5 được tổ chức quy tụ 14 đội, đến từ các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cuộc thi do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng phối hợp Chi hội Khách sạn Đà Nẵng và Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của HORECFEX Vietnam và Furama Resort Đà Nẵng.

Với chủ đề "Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế", cuộc thi tạo cơ hội để 28 đầu bếp thuộc 14 đội đến từ các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố thể hiện kỹ năng và giới thiệu những cách tiếp cận sáng tạo đối với ẩm thực địa phương. Qua mỗi phần thi, các đội có dịp trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật chế biến và cách trình bày, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ thực khách. Ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết, để mang đến những kỳ nghỉ thực sự có giá trị, điểm đến cần chú trọng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc du khách. Trong đó, ẩm thực giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng và khuyến khích du khách quay trở lại. Cuộc thi là dịp để đội ngũ đầu bếp nâng cao tay nghề, góp phần làm phong phú trải nghiệm, tạo thêm lý do để du khách kéo dài thời gian lưu trú tại Đà Nẵng. Từ góc độ doanh nghiệp khách sạn, ông Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng chia sẻ mong muốn thông qua chương trình giới thiệu rộng rãi hơn những giá trị ẩm thực và nông sản của người nông dân miền Trung. Mỗi món ăn có thể kể một câu chuyện về văn hóa, con người và vùng đất, qua đó mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ và góp phần gia tăng sức hút của du lịch thành phố.