Đậu bắp có 5 lợi ích đáng chú ý, ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Lợi ích khi ăn đậu bắp

Đậu bắp là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, có thể luộc, hấp, xào hoặc nấu canh. Điểm đáng chú ý của thực phẩm này là hàm lượng chất xơ, trong đó có chất xơ hòa tan tạo nên lớp chất nhầy đặc trưng.

Bên cạnh đó, đậu bắp còn cung cấp vitamin C, folate và các hợp chất thực vật. Tuy nhiên, lợi ích của loại rau này cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ ăn cân bằng, không nên xem như thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

Đậu bắp cung cấp chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón khi kết hợp với việc uống đủ nước.

Chất xơ hòa tan có thể tạo thành dạng gel khi tiếp xúc với nước, góp phần điều hòa quá trình tiêu hóa. Một số thành phần chất xơ cũng có thể được vi khuẩn có lợi trong đường ruột sử dụng làm nguồn dinh dưỡng.

Tuy nhiên, người ít ăn rau hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể bị đầy hơi khi tăng lượng chất xơ quá nhanh. Vì vậy, nên bổ sung đậu bắp từ khẩu phần nhỏ và đa dạng các loại rau trong bữa ăn.

Góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Chất xơ trong đậu bắp có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, qua đó hỗ trợ hạn chế biến động đường huyết sau ăn.

Ngoài ra, đậu bắp tương đối ít năng lượng, phù hợp để bổ sung vào thực đơn cân đối, đặc biệt khi thay thế một phần món ăn nhiều chất béo hoặc tinh bột tinh chế.

Dù vậy, bằng chứng về tác dụng trực tiếp của đậu bắp đối với đường huyết ở người vẫn còn hạn chế. Người mắc tiểu đường không nên dùng loại rau này thay thuốc mà cần tiếp tục theo dõi đường huyết và tuân thủ hướng dẫn điều trị.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nhờ chứa chất xơ và có hàm lượng năng lượng tương đối thấp, đậu bắp có thể giúp bữa ăn đa dạng hơn mà không làm tăng đáng kể lượng năng lượng nạp vào.

Khi kết hợp với các nguồn protein như cá, trứng, thịt nạc hoặc đậu phụ, loại rau này góp phần tạo nên bữa ăn cân đối, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần.

Tuy nhiên, kiểm soát cân nặng còn phụ thuộc vào tổng lượng năng lượng tiêu thụ, mức độ vận động, giấc ngủ và thói quen sinh hoạt. Đậu bắp luộc, hấp hoặc nấu canh thường là lựa chọn phù hợp hơn so với các món chiên nhiều dầu mỡ.

Bổ sung vitamin và hợp chất chống oxy hóa

Đậu bắp cung cấp vitamin C, folate và các hợp chất thực vật như polyphenol, flavonoid.

Vitamin C tham gia vào hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, hỗ trợ tổng hợp collagen và tăng khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Folate cần thiết cho quá trình tạo tế bào mới, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị mang thai và mang thai.

Các hợp chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Tuy nhiên, không nên suy diễn rằng ăn đậu bắp có thể trực tiếp ngăn ngừa ung thư hoặc đảo ngược quá trình lão hóa.

Góp phần duy trì sức khỏe tim mạch

Đậu bắp có thể góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn nhờ chất xơ và hàm lượng năng lượng tương đối thấp. Khi được sử dụng thay cho những món nhiều chất béo bão hòa hoặc muối, loại rau này phù hợp với chế độ ăn hướng đến sức khỏe tim mạch.

Chất xơ hòa tan nói chung có vai trò hỗ trợ kiểm soát cholesterol máu, nhưng mức độ tác động riêng của đậu bắp đối với cholesterol và nguy cơ bệnh tim mạch vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Để bảo vệ tim mạch, nên kết hợp ăn đa dạng rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein phù hợp; đồng thời hạn chế muối, duy trì vận động và kiểm soát cân nặng.

Ăn đậu bắp thế nào để có lợi?

Đậu bắp có thể được bổ sung thường xuyên với lượng phù hợp. Khi chế biến, nên rửa sạch dưới vòi nước, loại bỏ quả dập hỏng và ưu tiên các cách nấu đơn giản như luộc, hấp hoặc nấu canh để hạn chế dầu mỡ.

Người thường xuyên đầy hơi hoặc có hội chứng ruột kích thích nên thử khẩu phần nhỏ, theo dõi phản ứng của cơ thể và điều chỉnh nếu thấy khó chịu. Người có tiền sử sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi oxalat, nên trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn phù hợp thay vì tự ý kiêng hoàn toàn.

Nhìn chung, đậu bắp là thực phẩm giàu chất xơ và có giá trị dinh dưỡng, phù hợp với chế độ ăn đa dạng. Điều quan trọng là sử dụng hợp lý, không thần kỳ hóa công dụng của một loại rau và kết hợp với vận động, sinh hoạt lành mạnh để chăm sóc sức khỏe lâu dài.