Dấu ấn võ sĩ Quân đội trên thảm đấu vovinam
Ngày 19-11, tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), đội tuyển Vovinam Quân đội khép lại hành trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Gần 1 tuần tranh tài, các võ sĩ của 24 đoàn thi đấu ở 12 nội dung quyền và 14 hạng cân đối kháng. Đội tuyển Vovinam Quân đội đã giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dau-an-vo-si-quan-doi-tren-tham-dau-vovinam-1065316