Gần 1 tuần tranh tài, các võ sĩ của 24 đoàn thi đấu ở 12 nội dung quyền và 14 hạng cân đối kháng. Đội tuyển Vovinam Quân đội đã giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Trên thảm quyền, các vận động viên Bùi Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Hải Yến và Võ Nguyễn Diễm Quỳnh giành huy chương vàng với bài Long hổ quyền.

Các vận động viên nhận huy chương.

Ở nội dung đối kháng, võ sĩ Nguyễn Thị Kim Lụa giành huy chương vàng hạng cân trên 45kg đến 49kg nữ.

Các võ sĩ Vovinam Quân đội giành huy chương đồng nội dung đồng đội nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Các võ sĩ Quân đội giành huy chương đồng với nội dung song luyện mã tấu.

Các thành viên đội tuyển Vovinam Quân đội cổ vũ đồng đội thi đấu tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.