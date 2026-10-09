Dấu ấn võ cổ truyền Việt Nam ở miền đất mới

Bản lĩnh của VĐV Gia Lai trên đất khách

Trong khuôn khổ Giải vô địch trẻ và vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026, các VĐV Việt Nam tiếp tục cho thấy thế mạnh ở nhiều nội dung, góp phần giúp đội tuyển giành 30 HCV, 1 HCB và đứng đầu bảng thành tích ở giải vô địch thế giới.

Trong đó, Gia Lai tham gia 10 VĐV, đóng góp 10 HCV, gồm 7 HCV quyền thuật và 3 HCV đối kháng. Kết quả này cho thấy chất lượng của lực lượng VĐV Gia Lai ở cả hai nội dung, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh của các VĐV địa phương tại một sân chơi quy tụ nhiều quốc gia.

Với đoàn Gia Lai, việc được giao lưu, cọ xát thực chất với các võ sĩ đến từ nhiều quốc gia mang nhiều ý nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Theo HLV Lê Công Bút - Phó Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, ở nội dung quyền thuật, các VĐV Việt Nam có lợi thế hơn khi được đào tạo và huấn luyện chuyên sâu trong thời gian dài. Đây cũng là điều dễ hiểu khi võ cổ truyền có nguồn gốc từ Việt Nam, nên VĐV trong nước có điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn, nắm chắc yêu cầu kỹ thuật và thể hiện trọn vẹn bản sắc của bài võ.

“Ở nội dung đối kháng, cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt và cạnh tranh khốc liệt hơn. Các VĐV châu Âu có ưu thế về thể hình, thể lực nhất là ở những hạng cân lớn. Trong điều kiện đó, các võ sĩ Gia Lai đã cho thấy sự nỗ lực, bản lĩnh và khả năng thích nghi tốt với mọi điều kiện, yêu cầu của một giải đấu quốc tế” - HLV Bút nói thêm.

Thực tế, dấu ấn võ cổ truyền Bình Định nói riêng và võ cổ truyền Việt Nam nói chung đã hiện diện ở châu Âu từ nhiều thập niên trước, chủ yếu qua hoạt động truyền dạy, tập huấn, giao lưu và biểu diễn. Vậy nên, việc các VĐV Gia Lai trực tiếp tranh tài tại một giải vô địch thế giới tại châu Âu lại mở ra một trải nghiệm khác.

VĐV Trần Thị Thảo Hiền giành HCV nội dung quyền thuật tại giải. Ảnh: NVCC

Cùng với những kết quả trên sàn đấu, điều để lại cảm xúc với các VĐV Gia Lai là sự thân thiện và tình cảm của bạn bè quốc tế. Mỗi khi VĐV Việt Nam thi đấu đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, tạo bầu không khí gần gũi giữa những người cùng chung niềm đam mê võ thuật. Qua đó, các VĐV càng thêm niềm tự hào khi chứng kiến võ cổ truyền Việt Nam được yêu mến và đón nhận ở trên đất khách.

VĐV Trần Thị Thảo Hiền chia sẻ: “Được khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam, thi đấu tại một giải đấu mang tầm quốc tế là ước mơ của tôi từ rất lâu. Điều khiến tôi bất ngờ nhất ở giải lần này là sự vươn lên mạnh mẽ của các VĐV Italia và Pháp.

Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với các VĐV Burkina Faso. Dù điều kiện tập luyện còn nhiều khó khăn, các bạn vẫn thi đấu với tinh thần rất cao, đầy quyết tâm và nhiệt huyết. Qua đó có thể cảm nhận được sự trân trọng mà các bạn dành cho võ cổ truyền Việt Nam”.

Dấu mốc mới trong hành trình quốc tế hóa

Sự hiện diện của võ cổ truyền Việt Nam tại Italia mang một dấu mốc quan trọng đối với hoạt động võ cổ truyền Việt Nam tại châu Âu, đồng thời tạo thêm không gian để tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối cộng đồng và giới thiệu một giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Giải đấu diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ II, với định hướng chuyển từ “mở rộng để có mặt” sang “củng cố để phát triển”, từ mở rộng mạng lưới sang xây dựng một hệ thống quốc tế có chiều sâu, chất lượng và bền vững.

Sau nhiều năm được giới thiệu, tập luyện và phát triển ngoài lãnh thổ Việt Nam, môn võ này đang dần hình thành những cộng đồng người tập và lực lượng thi đấu tại nhiều nơi. Các tổ chức, liên đoàn, CLB và cộng đồng võ cổ truyền Việt Nam từng bước được hình thành tại Pháp, Algeria, Iran, Ấn Độ, Sri Lanka, Burkina Faso, Mali, Liên bang Nga...

Với 10 VĐV tham gia tranh tài và giành 10 HCV, đoàn Gia Lai đã tạo dấu ấn nổi bật tại Giải vô địch trẻ và vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026. Ảnh: H.V

Ở góc độ này, giải đấu lần này vừa mang tính kế thừa những kết quả của nhiệm kỳ I, vừa tạo tiền đề để triển khai các định hướng phát triển của nhiệm kỳ II tại châu Âu và trên phạm vi quốc tế.

Cùng với quá trình phát triển lực lượng, các võ sĩ quốc tế cũng từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, tạo nên những cuộc tranh tài thực chất hơn với VĐV Việt Nam.

Một trong những quốc gia có quá trình đầu tư lâu dài cho võ cổ truyền Việt Nam là Pháp đã có màn thể hiện vượt trội, giành vị trí nhất toàn đoàn với 13 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ ở bảng giải vô địch trẻ. Kết quả này phần nào cho thấy lực lượng trẻ của võ cổ truyền Việt Nam tại các quốc gia đang có những bước phát triển.

Theo ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điều đáng chú ý từ giải đấu là võ cổ truyền Việt Nam đang ngày càng lan tỏa, từng bước “đơm hoa” ở nhiều quốc gia. Các đoàn quốc tế đã xây dựng được lực lượng mạnh, đầu tư bài bản hơn cho tập luyện và thi đấu, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và tạo nên những cuộc giao lưu, cọ xát thực chất.

“Từ nền tảng này, phong trào võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục được duy trì, phát triển và lan rộng trong cộng đồng quốc tế. Đây là cơ sở để chúng ta tiếp tục củng cố và phát triển phong trào ngay từ cơ sở trong thời gian tới” - ông Hiếu nói.