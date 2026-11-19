Thông tin cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên trang chủ China Daily

Kết nối đa phương, củng cố song phương

Diễn ra trong hai ngày 18 - 19/11, Hội nghị cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế APEC lần thứ 33 tập trung vào chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, với ba ưu tiên: cởi mở, đổi mới và hợp tác. Đây là dịp để lãnh đạo các nền kinh tế tăng cường tiếp xúc, trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu duy trì thương mại, đầu tư tự do, bảo đảm chuỗi cung ứng ổn định và thúc đẩy xây dựng Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Ông đồng thời đề cao hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số và chuyển đổi xanh nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Với hơn 2.000 đại biểu tham dự, diễn đàn cũng dự kiến công bố Sáng kiến Thâm Quyến 2026, tập hợp khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về hợp tác kinh tế khu vực. Những nội dung này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của kết nối doanh nghiệp và phối hợp chính sách trước biến động toàn cầu.

Đối với Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở lớn và gắn kết sâu với thương mại, đầu tư khu vực, các ưu tiên trên có ý nghĩa thiết thực. Gia nhập APEC năm 1998 và hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà vào năm 2006, 2017, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò chủ động trong thúc đẩy đồng thuận, đóng góp sáng kiến vì lợi ích chung. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định Việt Nam tiếp tục tham gia diễn đàn với tinh thần tích cực, trách nhiệm, phối hợp cùng các thành viên tìm kiếm giải pháp hợp tác thiết thực.

Trước thềm Hội nghị cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực và tăng trưởng xanh. Việt Nam mong muốn phát huy những kết quả của APEC 2026 trong năm đăng cai APEC 2027.

Cùng với đóng góp tại diễn đàn đa phương, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn thúc đẩy kết nối song phương. Tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau ngày 17/11, lãnh đạo Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Trong cuộc tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực; đồng thời mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức APEC.

Chuyến công tác thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan truyền thông lớn Trung Quốc như Tân Hoa xã, Nhật báo Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu và Đài Phát thanh, Truyền hình Quảng Đông. Các bản tin nhấn mạnh định hướng củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng AI. Truyền thông Trung Quốc cũng đề cập công tác chuẩn bị của Việt Nam cho APEC 2027, cho thấy sự gắn kết giữa hợp tác song phương và phối hợp trong các cơ chế khu vực.

Từ đối thoại đến hợp tác thực chất

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, dịch chuyển chuỗi cung ứng và sự phát triển nhanh của AI, yêu cầu đặt ra với APEC là chuyển các cam kết thành kết quả hợp tác cụ thể, góp phần đa dạng hóa thị trường, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng của các nền kinh tế.

Trao đổi với The National Bureau of Asian Research (NBR), ông Marc Mealy, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách nghiên cứu kiêm Trưởng bộ phận chính sách của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, nhận định Việt Nam bước vào APEC 2027 với vị thế khác so với hai lần đăng cai trước. Từ một nền kinh tế đang phát triển thu nhập thấp, Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất, thương mại năng động của khu vực.

Bên cạnh hợp tác giữa các Chính phủ, kết nối khu vực công và tư nhân cũng cần được đẩy mạnh. Theo Global Times, đối thoại doanh nghiệp có thể góp phần tháo gỡ rào cản thương mại, ứng phó gián đoạn chuỗi cung ứng và cải thiện môi trường kinh doanh. Đây cũng là kênh để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường, công nghệ và mạng lưới sản xuất khu vực.

Theo nhận định của ông Carlos Kuriyama, Giám đốc Đơn vị Hỗ trợ chính sách của Ban Thư ký APEC, nền kinh tế chủ nhà có cơ hội định hình chương trình nghị sự, song cần lựa chọn những chủ đề vừa phù hợp với ưu tiên trong nước, vừa có ý nghĩa đối với khu vực và quốc tế, đặc biệt trong thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là định hướng Việt Nam cần chú trọng khi chuẩn bị APEC 2027, gắn mục tiêu phát triển quốc gia với lợi ích chung của khu vực.

Chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc. Đây cũng là dịp để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm của nước chủ nhà, từ xây dựng chương trình nghị sự, điều phối các phiên họp đến tổ chức sự kiện, vận hành trung tâm báo chí và ứng dụng công nghệ phục vụ đại biểu. Việc trực tiếp tham gia các hoạt động tại Thâm Quyến cũng giúp Việt Nam nắm bắt những vấn đề được các nền kinh tế thành viên quan tâm, qua đó xác định các ưu tiên phù hợp cho Năm APEC 2027 và tiếp nối những kết quả hợp tác đã đạt được trong năm 2026.

Năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba đăng cai APEC, sau các năm 2006 và 2017, với Hội nghị cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế dự kiến tổ chức tại Phú Quốc. Đây là dịp để Việt Nam thúc đẩy các ưu tiên hợp tác và khẳng định vai trò trong khu vực.

Vai trò chủ nhà là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy các mục tiêu chiến lược, kinh tế, ngoại giao và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam có thể ưu tiên các vấn đề kinh tế số, AI, thương mại số, chuyển đổi xanh và hạ tầng bền vững, qua đó đa dạng hóa thị trường, thu hút đầu tư chất lượng cao. Ông Marc Mealy

Phó Chủ tịch điều hành phụ trách nghiên cứu kiêm Trưởng bộ phận chính sách của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN

Theo tờ Kinliu (Hong Kong), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Lê Đức Hạnh cho biết, Việt Nam mong muốn lắng nghe ý kiến và nhận được sự ủng hộ của các thành viên đối với chương trình nghị sự APEC 2027; đồng thời bà cũng nhấn mạnh các ưu tiên về tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng kết nối với Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics và công nghệ cao.

Trong nước, công tác chuẩn bị được triển khai từ hoàn thiện cơ chế điều phối, xây dựng đội ngũ nhân lực đến bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần. Tại hội thảo về công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 đầu tháng 10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ xác định hai mục tiêu: đóng góp thực chất vào chương trình nghị sự APEC, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, tăng trưởng bền vững và nâng cao năng suất; đồng thời khẳng định trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Việt Nam mong muốn kế thừa và phát huy những thành quả của Năm APEC 2026, cùng các thành viên thúc đẩy những định hướng hợp tác mang tính chiến lược, đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của khu vực; đồng thời tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực và có giá trị lâu dài. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027

Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa cũng đánh giá cao việc Việt Nam sớm thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và triển khai công tác chuẩn bị.

Tại Phú Quốc, hơn 5 tỷ USD đang được đầu tư vào hạ tầng, hàng không, lưu trú và các công trình phục vụ sự kiện, theo Nikkei Asia. Các dự án trọng điểm gồm mở rộng sân bay quốc tế, xây dựng trung tâm hội nghị và các hạng mục giao thông, vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện, vừa nâng cao năng lực kết nối và dịch vụ của đảo.

Theo ông Marc Mealy, thành công của APEC 2027 cần được đánh giá qua đóng góp đối với quá trình chuyển đổi kinh tế, đa dạng hóa thương mại và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt. Hội nghị Thượng đỉnh CEO cần trở thành cầu nối để khu vực công và tư nhân thúc đẩy các dự án sản xuất công nghệ, có giá trị gia tăng cao.

Với kinh nghiệm qua hai lần đăng cai và vị thế ngày càng được củng cố, Việt Nam có điều kiện đóng góp tích cực hơn vào tiến trình hợp tác APEC. Dấu ấn tại Thâm Quyến không chỉ thể hiện qua sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, mà còn ở khả năng kết nối ưu tiên phát triển trong nước với lợi ích chung của khu vực, tạo nền tảng cho một năm APEC 2027 thiết thực và có chiều sâu.