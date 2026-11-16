Dấu ấn Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: VGP

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Manila, Philippines, trong bối cảnh khu vực và thế giới đối mặt với nhiều thách thức về địa chính trị, kinh tế, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng. Với chủ đề “Định hướng tương lai chung của chúng ta”, hội nghị tập trung tìm giải pháp củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng ứng phó và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Tham dự các hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu ASEAN chủ động hơn trong định hình các ưu tiên phát triển, đồng thời chuyển những cam kết chung thành hành động cụ thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: Thông tấn xã Philippines

Theo truyền thông chủ nhà, một trong những đề xuất đáng chú ý được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) 2026 ngày 14/11 là xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040. Theo đó, khu vực cần tập trung vào các dự án có tính kết nối cao như giao thông xuyên biên giới, logistics, lưới điện và hạ tầng số; đồng thời hài hòa tiêu chuẩn, cơ chế tài chính và quy trình triển khai giữa các nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh ASEAN (ABIS) 2026, ngày 14/11. Ảnh: VGP

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Đề xuất này hướng tới khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư, khắc phục tình trạng kết nối rời rạc và hình thành mạng lưới hạ tầng đồng bộ hơn. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng của Đông Nam Á đến năm 2040 ước tính lên tới khoảng 7.100 tỷ USD, việc xác định đúng các dự án ưu tiên có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của toàn khu vực.

“Với tinh thần kết nối thực chất, huy động hiệu quả và hành động cùng nhau, chúng ta sẽ tạo dựng một ASEAN năng động, tự cường, bao trùm, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho người dân, doanh nghiệp cũng như toàn khu vực”. Thủ tướng Lê Minh Hưng

Tại phiên họp toàn thể ngày 15/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN. Trước hết, ASEAN cần củng cố lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc ứng xử chung; đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, phối hợp xử lý các thách thức xuyên biên giới.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines, ngày 15/11. Ảnh: VGP

Định hướng thứ hai là xây dựng ASEAN năng động, đổi mới và tự cường. Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh triển khai Hiệp định khung ASEAN về kinh tế số (DEFA), tăng cường kết nối năng lượng và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu. Đáng chú ý, Việt Nam đề xuất sáng kiến “Không gian cho phát triển và tự cường”, hướng tới thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực không gian, chia sẻ dữ liệu, nghiên cứu, đào tạo và phát triển các ngành kinh tế mới.

Định hướng thứ ba tập trung xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết, bền vững thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy dịch chuyển lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Việt Nam cũng đề cao vai trò của văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo trong phát triển bền vững.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo ASEAN và đại diện Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA). Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp giữa lãnh đạo ASEAN và đại diện Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Thủ tướng đề nghị tăng cường phối hợp giữa cơ quan hành pháp và lập pháp, chuyển trọng tâm từ thông qua nghị quyết sang giám sát thực hiện các cam kết. Việt Nam đồng thời nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nghị viện trong củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế, chuyển đổi số và ứng phó với các thách thức chung.

Đối với quan hệ với các đối tác, Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận cân bằng, khuyến khích các nước lớn đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. ASEAN cần chủ động xây dựng các chương trình hợp tác thiết thực, tập trung vào thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

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Các bài báo nhấn mạnh, các đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 49 cho thấy cách tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa củng cố nền tảng hợp tác truyền thống và mở rộng những lĩnh vực phát triển mới. Thông điệp xuyên suốt là đề cao đoàn kết, đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và tăng cường hành động chung. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, gắn kết và phát triển bền vững.