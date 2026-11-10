Dấu ấn Việt Nam tại nghị trường Nhật Bản: Hợp tác để cùng bứt phá

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Nippon

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Nippon

Thông điệp về một chặng đường hợp tác mới

Ngày 9/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách trước các nghị sĩ Nhật Bản tại phiên họp toàn thể Hạ viện Nhật Bản ở Tokyo. Đây là dịp để người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam chia sẻ trực tiếp với các nhà lập pháp Nhật Bản về tầm nhìn phát triển đất nước, định hướng đối ngoại cũng như những ưu tiên trong quan hệ song phương.

Bài phát biểu của người đứng đầu Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang hướng tới đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới phát triển lên tầm cao mới.

Trên nền tảng hữu nghị và tin cậy đặc biệt, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản đồng hành trong chặng đường phát triển mới, để sự phát triển của mỗi nước tạo thêm cơ hội vươn lên cho nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hãng thông tấn Jiji Press, trong bản tin đăng trên Nippon.com bằng tiếng Nhật và tiếng Anh ngày 9/11, đã lựa chọn một thông điệp nổi bật của bài phát biểu để đưa lên tiêu đề: “Vietnam Leader Seeks Deeper AI, Chip Cooperation with Japan” (Nhà lãnh đạo Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực AI và chip bán dẫn).

Báo The Nation của Thái Lan dẫn lại bài viết trên Jiji Press

Theo Jiji Press, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Việt Nam và Nhật Bản cùng bước trên một con đường phát triển mới, trong đó sự phát triển của mỗi nước sẽ mở rộng cơ hội bứt phá cho nước còn lại, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Thành công của hợp tác trong giai đoạn tới cần được thể hiện rõ hơn ở năng lực nghiên cứu, thiết kế, quản trị và thương mại hóa sản phẩm. Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản phát triển những mối liên kết bền vững giữa các nhà lãnh đạo, giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; để ý tưởng có thể được thử nghiệm, hoàn thiện và đưa vào cuộc sống. Trên cơ sở các ưu tiên đã thống nhất, hai bên cần tập trung triển khai, như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ vũ trụ, công nghệ biển và đại dương và các giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh. Mỗi chương trình cần gắn nghiên cứu với đào tạo, gắn nhu cầu doanh nghiệp với bài toán thực tiễn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hãng tin Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam về vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là những động lực quan trọng đối với giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam, trong đó Nhật Bản được xác định là đối tác có vị trí quan trọng.

Từ cách đặt tiêu đề đến xuyên suốt bài viết, tác giả nhận định nội dung có tính định hướng rõ nét nhất trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữa nghị trường Nhật Bản là: chuyển trọng tâm hợp tác Việt Nam – Nhật Bản sang những lĩnh vực công nghệ có khả năng tạo ra giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Điểm đáng chú ý là thông điệp hợp tác không dừng ở việc tiếp nhận công nghệ hay mở rộng đầu tư. Việt Nam mong muốn hình thành những mối liên kết bền vững giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, quản trị và thương mại hóa sản phẩm. Đây cũng là hướng tiếp cận giúp quan hệ hợp tác chuyển từ khai thác những lợi thế sẵn có sang cùng tạo dựng năng lực phát triển mới.

Năng lượng và an ninh kinh tế trong góc nhìn của truyền thông Nhật Bản

Một góc tiếp cận khác được thể hiện trong bài viết của Nikkei Asia với tiêu đề “Japan and Vietnam sign energy deals as Hanoi's power needs surge” (Nhật Bản và Việt Nam ký các thỏa thuận năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện của Việt Nam tăng mạnh).

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Nikkei Asia

Bài viết đặt các phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Nhật Bản trong bối cảnh hợp tác năng lượng và những thỏa thuận cụ thể giữa hai nước. Cách tiếp cận này làm rõ một phương diện quan trọng trong thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam trước các nghị sĩ Nhật Bản, đó là hợp tác công nghệ và kinh tế cần gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì sức chống chịu của nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu phát triển.

Sự ổn định của chuỗi cung ứng, nguồn năng lượng và hệ thống logistics có ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân. Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, minh bạch, có khả năng thích ứng, trên tinh thần hợp tác rộng mở và tuân thủ các cam kết quốc tế. Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên cần kết hợp yêu cầu bảo đảm nguồn cung với chuyển đổi xanh, phù hợp điều kiện và lộ trình của mỗi nước. Hợp tác cần hướng vào sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo, hệ thống truyền tải, lưu trữ và các công nghệ giảm phát thải có tính khả thi về kinh tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Đặt trong bối cảnh nhu cầu điện của Việt Nam gia tăng cùng quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế, những định hướng này có ý nghĩa đặc biệt thiết thực. Bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định không chỉ là yêu cầu đối với sản xuất, kinh doanh mà còn là điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghệ mới và duy trì sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nikkei Asia lựa chọn vấn đề năng lượng làm trọng tâm bài viết cũng cho thấy một góc nhìn đáng chú ý về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: những thông điệp chính trị và định hướng hợp tác được đặt bên cạnh các nhu cầu phát triển cụ thể của Việt Nam. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực có khả năng kết nối lợi ích của cả hai nước, từ nhu cầu bảo đảm nguồn cung, kinh nghiệm công nghệ đến mục tiêu chuyển đổi xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Biến định hướng chung thành kết quả cụ thể, với sự đồng hành của Quốc hội hai nước

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng dành sự quan tâm đáng kể tới vai trò của Quốc hội hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các nghị sĩ Nhật Bản tiếp tục ủng hộ những định hướng hợp tác đã nêu thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và trao đổi chính sách; đồng thời mở rộng giao lưu giữa các cơ quan nghị viện, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ.

Tôi trân trọng đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục ủng hộ những định hướng hợp tác đã nêu, thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và trao đổi chính sách. Sự đồng hành lâu dài của Quý vị có ý nghĩa thiết thực đối với các chương trình khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực, cũng như việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động. Tôi mong muốn mở rộng trao đổi giữa các cơ quan của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề mới của phát triển, từ kinh tế số đến chuyển đổi xanh và chính sách xã hội. Qua đối thoại nghị viện, những khó khăn phát sinh trong thực hiện các thỏa thuận song phương cần được phản ánh, kiến nghị xử lý kịp thời theo thẩm quyền. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Đề nghị này cho thấy hợp tác nghị viện không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, củng cố tình hữu nghị mà còn có vai trò hỗ trợ trực tiếp cho việc triển khai các thỏa thuận song phương, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động hai nước.

Dưới góc nhìn của truyền thông, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Nhật Bản đã thu hút sự chú ý ở cả phương diện tầm nhìn chiến lược và những lĩnh vực hợp tác cụ thể. Hai cách tiếp cận bổ sung cho nhau, cùng làm nổi bật một thông điệp xuyên suốt của người đứng đầu đất nước Việt Nam: Việt Nam mong muốn quan hệ với Nhật Bản bước vào giai đoạn hợp tác sâu hơn, thực chất hơn, trong đó hai bên không chỉ chia sẻ tầm nhìn mà còn cùng xây dựng năng lực, kết nối nguồn lực và tạo ra những giá trị phát triển mới.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trước các nghị sĩ Nhật Bản, thành quả hợp tác sẽ được thể hiện trong cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân hai nước và những đóng góp chung cho hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân hai nước, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị bằng những kết quả hợp tác cụ thể. Chúng ta cùng hướng tới một tương lai trong đó sự phát triển của Việt Nam mở thêm cơ hội cho Nhật Bản và sự phát triển của Nhật Bản tiếp tục góp phần vào thành công của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: TTXVN