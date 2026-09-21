Dấu ấn Việt Nam tại Ngày ASEAN tổ chức ở Campuchia

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Ngày ASEAN. (Ảnh: CTV)

Ngày 21/9, tại thủ đô Phnom Penh, Trường ngoại ngữ CAM-ASEAN tưng bừng tổ chức Ngày ASEAN với chủ đề “Tôn vinh ASEAN đoàn kết, hòa bình và đa dạng văn hóa". Sự kiện có sự tham dự của Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Yeap Samnang, đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Campuchia, đông đảo lãnh đạo, học viên của Trường ngoại ngữ CAM-ASEAN và người dân Campuchia.

Tới dự còn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ. Đại sứ quán Việt Nam cùng Đại sứ quán các nước tổ chức triển lãm gian trưng bày tại sự kiện.

Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Yeap Samnang. (Ảnh: CTV)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Yeap Samnang cho rằng, thế hệ trẻ không chỉ là bên thụ hưởng từ sự đoàn kết, hợp tác mà còn là chủ thể xây dựng cộng đồng ASEAN lớn mạnh.

Ông Yeap Samnang bày tỏ tin tưởng, thông qua giáo dục, tình hữu nghị, trao đổi văn hóa và kết nối xuyên biên giới, giới trẻ sẽ góp phần xây dựng sự hiểu biết và lòng tin giữa các nước ASEAN.

Gian hàng quảng bá của Đại sứ quán Việt Nam trưng bày một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống cũng như hình ảnh du lịch Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán các nước ASEAN đã tham gia sự kiện đầy ý nghĩa này, nhấn mạnh đây là minh chứng cho cam kết vì một cộng đồng ASEAN hòa bình, đoàn kết và tự cường.

Thay mặt cho trường CAM-ASEAN, Giám đốc Trường ngoại ngữ CAM-ASEAN Hun Chaya cho biết, sự kiện Ngày ASEAN nhằm khuyến khích học viên trân trọng giá trị của đa dạng văn hóa, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác sâu sắc hơn giữa các quốc gia trong khu vực.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp giới thiệu với Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Yeap Samnang về gian trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Tại sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam tham gia tổ chức gian hàng quảng bá, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, hình ảnh du lịch Việt Nam và một số sản phẩm tiêu dùng tiêu biểu. Gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan, nhất là giới trẻ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân trong cộng đồng ASEAN.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp giới thiệu với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cùng cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN về gian trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam.

Một số công ty của Việt Nam tại Campuchia cùng tham gia sự kiện. Trong ảnh là gian hàng của Công ty sữa Angkormilk. (Ảnh: CTV)

Cùng tham gia sự kiện còn có một số công ty của Việt Nam tại Campuchia như Viettel Cambodia (Metfone), Angkormilk, Vietnam Airlines và IH Travel (chi nhánh Viet Travel tại Campuchia), qua đó quảng bá và lan tỏa thương hiệu, sản phẩm và thể hiện tinh thần đóng góp vì cộng đồng tới đông đảo giới trẻ Campuchia và giới chức ngoại giao các nước ASEAN tại xứ sở Chùa Tháp.

Trường Ngoại ngữ CAM-ASEAN hiện có 6 chi nhánh tại Phnom Penh, với khoảng 10.000 học viên. Ước tính có hơn 2.500 người tới tham quan và trải nghiệm văn hóa ở các gian trưng bày tại Ngày ASEAN.