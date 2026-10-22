Dấu ấn vàng của thể thao Việt Nam

Lãnh đạo đoàn Việt Nam và hai vận động viên Đỗ Thanh Hải (bên phải) và Lê Tiến Đạt đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc. (Ảnh: THU MY)

Không phụ sự kỳ vọng của Ban huấn luyện và người hâm mộ, hai vận động viên Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi cùng cán đích ở hai vị trí dẫn đầu.

Đỗ Thanh Hải giành Huy chương Vàng với thành tích 1 phút 33 giây 91, trong khi đồng đội của anh là Lê Tiến Đạt về thứ hai đoạt Huy chương Bạc với thành tích 1 phút 36 giây 63. Rashidabadi Ali của Iran nhận Huy chương đồng với thời gian 1 phút 47 giây 78.

Chiến thắng của Thanh Hải đã mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam tại Đại hội, còn Huy chương Bạc của Tiến Đạt là thành tích giúp Việt Nam xuất sắc chiếm trọn hai vị trí cao nhất ở nội dung này.

Ở tuổi 36, Đỗ Thanh Hải có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp hơn 16 năm gắn bó với bơi lội.

Sinh năm 1990 tại Cần Thơ, anh từng phải đối mặt với biến cố khiến đôi chân mất khả năng vận động bình thường. Bơi lội ban đầu đến với Hải như một phương pháp phục hồi chức năng, nhưng dần trở thành niềm đam mê và con đường giúp anh khẳng định bản thân.

Từ những buổi tập kiên trì đến các đấu trường quốc tế, Hải từng bước trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và chinh phục những cột mốc mới. Anh đã ba lần tham dự Paralympic, bốn lần góp mặt tại Asian Para Games.

Tại Paralympic Paris 2024, Hải lọt vào chung kết 100m bơi ếch nam SB5 và xếp thứ năm với thành tích 1 phút 35 giây 61. Những lần thi đấu cùng các vận động viên hàng đầu thế giới là cơ hội để anh hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao bản lĩnh và tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Chiến thắng tại Nagoya càng thêm ý nghĩa khi đặt cạnh kết quả ở Asian Para Games 4-2023. Khi ấy, Lê Tiến Đạt giành Huy chương Vàng với thành tích 1 phút 34 giây 04, còn Đỗ Thanh Hải đoạt Huy chương Bạc với 1 phút 35 giây 11. Ba năm sau, thứ hạng của hai vận động viên đã đổi lại khi Thanh Hải vươn lên vị trí cao nhất.

Sự tiến bộ về thành tích cho thấy nỗ lực bền bỉ của cả hai vận động viên Việt Nam trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Chia sẻ sau cuộc thi, Lê Tiến Đạt cho biết: “Đây là lần thứ năm tôi tham dự Đại hội châu lục. Để chuẩn bị cho kỳ Asian Para Games 5, các vận động viên đội tuyển bơi đều nỗ lực tập luyện, hoàn thành giáo án của huấn luyện viên với mong muốn đạt thành tích tốt nhất. Cả tôi và Hải rất vui vì đã giành được huy chương ngày hôm nay, đóng góp sức mình cho thể thao người khuyết tật Việt Nam”.

Ngoài hai huy chương ở nội dung 100m bơi ếch nam SB5, các vận động viên bơi Việt Nam còn thi đấu chung kết ở một loạt nội dung trước các đối thủ rất mạnh. Vi Thị Hằng thi đấu hai nội dung chung kết. Ở 50m bơi bướm nữ hạng thương tật S7, cô đạt 41 giây 17, xếp thứ tư.

Tại 50m tự do nữ, nội dung gộp hai hạng thương tật S7 và S8, Hằng tiếp tục về thứ tư với thành tích 37 giây 39.

Ở chung kết 100m bơi ếch nữ SB5, Trịnh Thị Bích Như đạt thành tích 1 phút 51 giây 31, cũng xếp thứ tư , trong khi Võ Thanh Tùng về thứ năm nội dung 100m bơi ếch nam SB4 với thành tích 2 phút 03 giây 59.

Ở môn điền kinh, nội dung ném đĩa nữ nhóm phân hạng F56/F57, vận động viên Nguyễn Thị Hải đạt thành tích 25,92m, xếp thứ tám; Trương Thị Bích Vân đạt 17,53m, xếp thứ chín; Nguyễn Thị Kiều đạt 21,40m, xếp thứ mười theo bảng kết quả chung cuộc.

Thái Lan bứt phá trên bảng xếp hạng

Hôm qua cũng ghi nhận một ngày thành công của đoàn Thái Lan khi đoạt thêm sáu Huy chương Vàng và có tổng cộng 14 Huy chương Vàng, giúp họ xuất sắc vượt lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, áp sát vị trí Top 5. Trong đó có bốn Huy chương Vàng môn boccia, một môn dành cho những người bị hạn chế nghiêm trọng khả năng vận động.

Nổi bật là chiến thắng của vận động viên boccia 42 tuổi Wisanu Huadpradit với Huy chương Vàng cá nhân nam hạng BC1 và cũng là Huy chương Vàng thứ năm liên tiếp của anh qua năm kỳ Đại hội. Bị khuyết tật từ khi chào đời, Wisanu Huadpradit đã vượt qua giới hạn của bản thân để trở thành một trong những vận động viên boccia hàng đầu châu Á.

Các vận động viên Thái Lan cũng giành ba Huy chương Vàng trong môn đấu này ở các nội dung hạng BC3 nam, BC3 nữ và BC4 nam. Indonesia cũng giành thêm bốn Huy chương Vàng, nâng tổng số Huy chương Vàng có được lên con số 8, vượt chỉ tiêu bảy Huy chương Vàng đặt ra trước Đại hội.

Tiêu biểu là vận động viên Purwana Yasa giành Huy chương Vàng ném đĩa nam F57 với thành tích 49,75m, phá kỷ lục thế giới do chính anh thiết lập và vận động viên Fadli Imammuddin vô địch đua xe đạp lòng chảo nội dung đuổi bắt cá nhân 4.000m nam C4, phá kỷ lục Đại hội.

Malaysia cũng có thêm một Huy chương Vàng, nâng tổng số lên bốn Huy chương Vàng tại Đại hội, trong đó nổi bật có kỷ lục Đại hội do Zuhairie Ahmad Tarmizi thiết lập ở nội dung đua xe đạp lòng chảo 1.000m nam hạng C4-C5.

Khép lại ngày thi đấu thứ ba tại Asian Para Games 5-2026, Trung Quốc tiếp tục vượt xa các đoàn trên bảng xếp hạng thành tích huy chương với 107 Huy chương Vàng; cùng có 29 Huy chương Vàng, nhưng Nhật Bản xếp thứ hai do hơn Uzbekistan xếp thứ ba về số lượng Huy chương Bạc, trong khi Hàn Quốc xếp thứ tư với 15 Huy chương Vàng.

Đoàn Ấn Độ đứng ở vị trí thứ năm, cùng có 14 Huy chương Vàng như Thái Lan xếp thứ sáu do hơn ba Huy chương Bạc. Đoàn Việt Nam tăng thêm ba bậc ở vị trí thứ 18 với một Huy chương Vàng, hai Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng.