Nhân dịp đón Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na”, UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng 37 nghệ nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL), Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng các nhà khoa học, nghệ nhân, đông đảo người dân và du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển bền vững đất nước.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên một nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc, kết tinh từ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và truyền thống nhân ái. Đây là điểm tựa vững chắc giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na” cho tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa; GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) tặng hoa chúc mừng ngành Văn hóa tỉnh Khánh Hòa

Ngày 7.1.2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; trong đó chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận, nâng cao mức thụ hưởng văn hóa của nhân dân và khích lệ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiếp tục sáng tạo, trao truyền di sản trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Khánh Hòa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, nơi giao thoa bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc.

Địa phương hiện sở hữu kho tàng di sản đồ sộ với các di tích quốc gia đặc biệt (Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Hòa Lai, Tháp Pô Klong Garai), nghệ thuật bài chòi, lễ hội truyền thống cùng nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm, Raglai và cư dân miền biển, đảo.

Các tiết mục nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”

Những giá trị này không chỉ là tài sản tinh thần vô giá mà còn là nguồn lực quan trọng thúc đẩy du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa địa phương phát triển.

Tại chương trình, tỉnh Khánh Hòa vinh dự đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na”. Đây vừa là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, vừa đặt ra trách nhiệm tiếp tục gìn giữ tính nguyên gốc, sự tôn nghiêm và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo vệ di sản.

Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, ông Nguyễn Long Biên đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị các di sản vật thể và phi vật thể; gắn giữ gìn bản sắc với phát triển du lịch, dịch vụ để quảng bá hình ảnh Khánh Hòa ra thế giới.

Ông Nguyễn Long Biên bày tỏ kỳ vọng: “Mỗi người dân hãy là một đại sứ văn hóa; mỗi gia đình là một mái ấm văn hóa; mỗi địa phương là một không gian văn hóa đặc sắc”, chung tay xây dựng nền văn hóa Khánh Hòa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Biểu diễn đàn đá chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa trao khen thưởng cho các nghệ nhân và câu lạc bộ

Trong khuôn khổ sự kiện, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát động phong trào hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa và nhận được sự hưởng ứng, trao tặng nhiều hiện vật giá trị từ các tập thể, cá nhân ngay tại buổi lễ.