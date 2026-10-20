Dấu ấn văn hóa trong concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Chương trình thu hút thu hút gần 50.000 khán giả mỗi đêm. (Ảnh: YeaH1)

Đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại

Quy tụ 33 nghệ sĩ là các “anh tài” bước ra từ chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, hai đêm concert được xây dựng thành chín chương, tạo nên hành trình âm nhạc đa sắc màu. Nổi bật trong đó là chương “Cội nguồn” với chuỗi tiết mục “Trên đất mình”, “Đại khải hoàn”, “Chim sáo ngày xưa”, “Lý ngựa ô Huế”, “Tích tịch tình tang” và “Tiếng ru cội nguồn”.

Các tiết mục khai thác nhiều chất liệu văn hóa truyền thống như múa rối nước, dân ca Huế, văn hóa dân tộc Tày với điệu Then, đàn tính, múa sư tử mèo, múa bát; dân ca Nam Bộ, cải lương, nghệ thuật chèo và các truyền thuyết dân gian như Thánh Gióng, Lạc Long Quân-Âu Cơ. Những chất liệu này được kết hợp với pop, rap, hip-hop và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo cách thể hiện mới cho các giá trị văn hóa dân tộc.

Tiết mục "Tiếng ru cội nguồn" và tiếng đàn nguyệt của anh tài OSAD. (Ảnh: YeaH1)

Trong hai đêm concert, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và hiệu ứng sân khấu đã góp phần tạo nên trải nghiệm thống nhất, giúp những giai điệu và giá trị truyền thống tiếp cận khán giả trong hình thức gần gũi với đời sống giải trí hôm nay. Giữa những màn trình diễn giàu năng lượng và hiệu ứng thị giác, chương “Cội nguồn” tạo khoảng lắng, đồng thời đem lại chiều sâu nội dung cho chương trình.

Theo đại diện Tập đoàn YeaH1, đơn vị tổ chức concert, việc đưa văn hóa dân tộc lên sân khấu đại chúng đặt ra yêu cầu về cách làm mới. Tuy nhiên, để sự sáng tạo có thể đem lại những hiệu quả cần thiết, đội ngũ chương trình cũng như các nghệ sĩ cần bắt đầu từ sự hiểu biết về nguồn gốc và đặc trưng của chất liệu được sử dụng. Khi văn hóa được chuyển tải có chủ đích, công nghệ và ngôn ngữ biểu diễn mới có thể trở thành phương tiện giúp khán giả cảm nhận rõ hơn giá trị truyền thống, thay vì làm lu mờ những yếu tố cốt lõi.

Màn pháo hoa rực rỡ trong chương trình. (Ảnh: YeaH1)

Ngoài chương “Cội nguồn”, một số tiết mục như “Em tôi” hay “Cơm nhà” cũng góp phần mở rộng giá trị văn hóa thông qua những câu chuyện về tình cảm gia đình. Những tiết mục này không trực tiếp khai thác chất liệu dân gian như chương “Cội nguồn”, nhưng cùng hướng về các giá trị được gìn giữ trong đời sống người Việt là tình thân, lòng biết ơn, sự gắn bó giữa các thế hệ. Qua đó, khái niệm “cội nguồn” được mở rộng từ di sản văn hóa sang những mối liên hệ tinh thần trong đời sống đương đại. Đây cũng là cách để chương trình tạo sự kết nối với khán giả bằng những câu chuyện gần gũi, bên cạnh sức hấp dẫn của âm nhạc.

Nâng tầm công nghiệp biểu diễn

Không chỉ các tiết mục văn hóa, chương trình còn mang đến cho khán giả những ca khúc bùng nổ như “Hỏa tâm”, “Ngầu đét”, “Thăng hoa”, đan xen những màn trình diễn sôi động như “60 năm cuộc đời”, “Tóc ngắn”, “Xinh”, “Move on”, “Khắp chốn thiên hà”; và các bản tình ca da diết như “Nợ em cả bầu trời”, “Vỡ tan”, “Tan biến”... Các tiết mục được sắp xếp theo kịch bản xuyên suốt, có sự chuyển đổi giữa những sắc thái âm nhạc và chủ đề biểu diễn, tạo nên mạch kể chuyện thay vì chỉ tập hợp các màn trình diễn riêng lẻ.

Các anh tài mùa 2024 trong tiết mục "Xin hãy thứ tha".

Trong hai đêm diễn, các nghệ sĩ cũng trình diễn đu dây, bay lượn, di chuyển giữa sân khấu chính và sân khấu phụ, mở rộng không gian biểu diễn và tăng tính tương tác với khán giả. Đối với các nghệ sĩ, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” cũng mở ra cơ hội để họ thử nghiệm những hình thức biểu diễn mới. “Anh tài” Hoàng Rob chia sẻ: “Trên sân khấu này, Hoàng Rob đã có nhiều cơ hội hóa thân, thử sức với rất nhiều hình ảnh mà mình chưa từng có cơ hội trước đó”. Những trải nghiệm ấy giúp nghệ sĩ khám phá khả năng của bản thân, đồng thời góp phần làm phong phú ngôn ngữ biểu diễn của âm nhạc đại chúng.

Màn trình diễn trên dây của các anh tài. (Ảnh: YeaH1)

Ngoài phần nội dung, theo nhà sản xuất, quy mô gần 50.000 khán giả mỗi đêm cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ chức và vận hành. Để chương trình diễn ra liền mạch, ê-kíp phải phối hợp nhiều khâu như điều phối nghệ sĩ, âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, quản lý thời lượng và chuyển tiếp giữa các tiết mục. Với những màn trình diễn có yếu tố bay, đu dây hoặc di chuyển trên không, yêu cầu về kỹ thuật và an toàn cũng cần được bảo đảm. Vì vậy, quy mô khán giả lớn không chỉ là thước đo sức hút của chương trình, mà còn phản ánh năng lực sản xuất, điều phối và kiểm soát chất lượng của đơn vị tổ chức.

Tiết mục "Có khi". (Ảnh: YeaH1)

Sau hai đêm diễn, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” tiếp tục cho thấy giá trị của một concert khi có thể kết hợp các yếu tố kỹ thuật với kịch bản nghệ thuật có chủ đích, tạo nên trải nghiệm thống nhất cho khán giả. Đây là một trong những hướng phát triển đáng chú ý của công nghiệp biểu diễn Việt Nam: đầu tư chuyên nghiệp vào sản xuất và vận hành, song song với việc xây dựng bản sắc nghệ thuật cho mỗi chương trình.